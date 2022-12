65 : première bande annonce et premier poster

Le thriller 65 des deux réalisateurs de «A Quiet Place» Scott Beck et Bryan Woods et du producteur Sam Raimi sortira dans les salles suisses le 5 avril 2023. Adam Driver y joue le rôle principal du pilote Mills qui, après un crash catastrophique sur une planète inconnue, constate qu’il a atterri sur la Terre il y a 65 millions d’années. Maintenant, avec une seule chance d’être sauvés, Mills et Koa (Ariana Greenblatt), les seuls survivants, doivent se frayer un chemin à travers un territoire inconnu peuplé de dangereuses créatures préhistoriques dans une lutte épique pour survivre.