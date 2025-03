Samsung présente l’avenir de la vie connectée basée sur l’IA lors du « World of Samsung 2025 »

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Aujourd’hui marque le lancement du « World of Samsung 2025 ». Lors de cet événement, Samsung présentera les dernières innovations basées sur l’IA dans les domaines de la télévision, de l’audio, de la maison intelligente, des appareils numériques et des jeux, et montrera comment la technologie peut devenir une extension transparente de la vie quotidienne grâce à l’intelligence artificielle.

« Chez Samsung, notre objectif est de rendre tous les appareils plus intelligents et plus connectés, déclare Benjamin Braun, Chief Marketing Officer de Samsung Europe. Au World of Samsung, il ne s’agit pas seulement de présenter des produits, mais aussi de montrer comment l’IA peut enrichir la vie quotidienne. Que ce soit avec Vision AI, qui optimise les réglages du téléviseur pour la meilleure expérience visuelle ou sonore, ou avec des appareils mobiles et ménagers basés sur l’IA qui s’adaptent aux habitudes de chacun, nous montrons comment la technologie peut être plus personnelle et plus tangible que jamais. »

Le Monde de Samsung permet aux médias et aux partenaires de découvrir de première main les dernières innovations en matière d’IA et de montrer que la maison connectée du futur n’est plus un concept simple, mais une réalité. Du divertissement et de la productivité au confort quotidien sans effort, Samsung redéfinit la manière dont les gens interagissent avec la technologie, d’une manière à la fois utile et adaptée à leur propre style de vie.

Développement du divertissement à domicile

Depuis 19 ans, Samsung est la première marque de téléviseurs au monde 1 et repousse sans cesse les limites de l’innovation pour offrir la meilleure qualité d’image possible et des fonctionnalités d’IA de pointe. En outre, depuis onze ans, l’entreprise est la première marque de barres de son 2 et assure une expérience sonore impressionnante qui complète les écrans leaders du secteur. Afin d’offrir à tous les spectateurs un écran adapté à leur espace personnel et à leur style de vie, Samsung proposera en 2025 des images de qualité cinématographique sur toute une série de tailles d’écran, de 24 à 115 pouces.

Les nouveaux modèles 2025 Neo QLED, OLED et QLED, dont The Frame et The Frame Pro, intègrent des technologies d’IA avancées et annoncent ainsi la prochaine génération d’images et de sons assistés par IA. Par exemple, l’AI Picture Optimizer améliore chaque image en temps réel et utilise le deep learning pour ajuster intelligemment la luminosité, le contraste et la couleur, créant ainsi une expérience visuelle plus réaliste.

Une technologie Quantum Dot et une grande offre artistique

Pendant ce temps, Color Booster Pro, alimenté par la technologie Quantum Dot de Samsung, augmente le volume des couleurs pour des images plus riches et plus vivantes. En tant que leader dans le domaine de l’innovation en matière d’affichage, Samsung utilise des particules semi-conductrices ultrafines avec la technologie Quantum Dot pour obtenir une précision des couleurs et une luminosité uniques. Depuis l’introduction de la première technologie Quantum Dot sans cadmium en 2015, Samsung est le leader du secteur et fournit des images réalistes avec une pureté de couleur exceptionnelle grâce à ses écrans QLED et QD-OLED à base d’indium.

Avec les modèles 2025 QLED, Neo QLED et microLED, les amateurs d’art peuvent se réjouir du plus grand Art Store de Samsung à ce jour, avec plus de 3’000 œuvres provenant de 70 musées et institutions de renommée mondiale. Samsung renforce son engagement dans l’art numérique et étend son partenariat avec Art Basel afin d’apporter des œuvres d’art de qualité muséale directement à la maison. De plus, avec Q-Symphony, les utilisateurs et les utilisatrices peuvent profiter d’une expérience audiovisuelle impressionnante en se connectant de manière transparente jusqu’à trois appareils à leur téléviseur pour créer un son digne d’une salle de cinéma.

En plus d’une esthétique convaincante, Samsung s’assure que ses téléviseurs resteront intelligents et sûrs dans les années à venir. 7 ans de mises à jour One UI Tizen, soutenu par la matrice Samsung Knox, garantit une expérience de divertissement à l’épreuve du temps et protégée.

Nouveaux moniteurs de jeu avec optimisations de l’IA

Samsung redéfinit le jeu avec des innovations pilotées par l’IA, du mode IA Auto-Game, qui optimisent les graphismes et les temps de réponse pour le jeu compétitif, au Samsung Gaming Hub, qui offre un accès transparent aux meilleurs services de cloud gaming. L’Odyssey OLED G8, le premier moniteur de jeu OLED 4K de 27 pouces au monde, sera bientôt disponible en Europe et offre une densité ultra-élevée de 166 PPI et un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour des détails nets et un gameplay fluide. L’Odyssey-G9 Dual QHD de 49 pouces, qui sera également bientôt commercialisé, dispose d’un temps de réponse impressionnant de 1 ms et d’un écran incurvé 1000R pour une expérience encore plus intense.

AI Home : vivre plus intelligemment, connecté de manière transparente

Le World of Samsung montre également comment Samsung apporte l’intelligence assistée par l’IA au cœur de la maison avec ses derniers appareils d’IA sur mesure et la connectivité SmartThings. Avec SmartThings comme colonne vertébrale de l’écosystème, Samsung améliore encore le mode d’économie d’énergie par IA et aide les utilisatrices et utilisateurs à réduire leurs coûts d’électricité, par exemple en rechargeant leur Jet Bot AI en dehors des heures de pointe ou en lavant une plus petite charge à des températures plus fraîches, tout en automatisant les tâches ménagères quotidiennes. Qu’il s’agisse d’optimiser la consommation d’énergie, de fournir un aperçu en temps réel de la maison ou d’améliorer les processus quotidiens, les solutions basées sur l’IA de Samsung redéfinissent ce qui est possible dans la maison connectée.

L’ère des expériences mobiles accélérées

Un autre point fort du monde de Samsung est la série Galaxy S25 et la nouvelle ère d’expériences mobiles basées sur l’IA qu’elle a inaugurée. Avec Galaxy AI, Samsung rend les tâches quotidiennes plus rapides, plus intelligentes et plus intuitives, que ce soit avec la fonction Live Translate, qui permet une traduction transparente et en temps réel des appels, ou avec les fonctions Generative Edit et Drawing Assist, qui apportent la créativité assistée par l’IA à l’édition d’images. En outre, la Now Bar tient les utilisatrices et utilisateurs informés en temps réel des actualités, des événements du calendrier et plus encore, directement depuis l’écran verrouillé.

Les innovations mobiles de Samsung vont au-delà des appareils individuels et s’intègrent parfaitement dans l’écosystème basé sur l’IA. Avec SmartThings Home Insight, les utilisatrices et utilisateurs peuvent tout surveiller, du bien-être de leur animal de compagnie via la caméra du JetBot à la consommation d’énergie de la maison, le tout à partir de leur appareil Galaxy.

Des informations sur la disponibilité locale des téléviseurs, des moniteurs de jeu et des appareils ménagers présentés au World of Samsung suivront en temps voulu. Pour plus d’informations sur l’ensemble de la gamme de produits basés sur l’IA de Samsung, veuillez consulter le site www.samsung.ch .