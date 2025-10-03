Skate. dévoile les détails de sa Saison 1

Les saisons de skate. participeront à enrichir San Vansterdam avec de nouveaux espaces pour skater, des défis, des missions, des événements saisonniers, de nouveaux partenariats avec des marques, des éléments cosmétiques, des améliorations de l’expérience de jeu et bien plus encore. Chaque saison aura son propre thème, à commencer par la Saison 1 : Hesh & Fresh, directement inspirée des années 90.
- De nouveaux événements :
- Skate-o-Ween (du 21 octobre au 11 novembre) : À San Van, on célèbre Halloween avec Skate-o-Ween, un événement qui met en avant la convivialité plutôt que l’épouvante, en créant des costumes originaux pour faire du skate dans des tenues amusantes. Ne manquez pas les décorations effrayantes qui parsèmeront la ville !
- 7-Ply Maple Harvest (du 18 novembre au 2 décembre) : Le festival annuel de San Van, 7-Ply Maple Harvest, est une tradition de longue date qui célèbre les érables uniques de la ville. Dans les années 70, les skateurs ont découvert que le bois de ces arbres était parfaitement adapté à la fabrication de skateboards. C’est une fête communautaire ancrée dans la culture du skate, la progression et la réflexion.
- De nouveaux défis et missions : Chaque saison proposera 40 nouveaux défis qui changeront chaque semaine. Les joueur·euse·s pourront également accomplir de toutes nouvelles missions quotidiennes, hebdomadaires, saisonnières ou liées à des événements pour gagner des Tix et débloquer de nouvelles récompenses.
- De nouvelles marques partenaires et de nouveaux morceaux ajoutés à la bande originale : De nouvelles marques font leur apparition dans la boutique du jeu, notamment NHS’s Santa Cruz, Creature et Independent. La Saison 1 propose également 21 nouveaux morceaux inspirés des années 90, avec des titres de Bad Religion, Dinosaur Jr., Ice Cube et bien d’autres. La liste complète des morceaux sera bientôt disponible.
- Mise à jour de l’éclairage et skate.Pass : Parallèlement à la Saison 1, la toute nouvelle mise à jour de l’éclairage et le skate.Pass seront lancés.