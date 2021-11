Partager Facebook

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.

« A good Man” aborde avec pudeur, sensibilité et délicatesse la maternité d’un homme transgenre, la crise du couple et les incompréhensions de l’entourage. Cette histoire d’amour et de combat est portée par l’excellente Noémie Merlant qui, métamorphosée physiquement, interprète le rôle de Benjamin et livre une véritable performance d’actrice. Une œuvre engagée et émouvante sur un sujet inédit au cinéma.









A good Man

Un film de Marie-Castille Mention-Schaar

Avec : Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne

Distributeur : Agora Films

Durée : 108 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 10 novembre 2021