FINAL FANTASY XIV : ENDWALKER date de sortie repoussé et nouveau trailer

SQUARE ENIX® a annoncé que la quatrième extension très attendue de son MMO FINAL FANTASY® XIV : Endwalker™ sortira le 7 décembre 2021, l’accès anticipé étant prévu pour le 3 décembre.

Le producteur et directeur de FINAL FANTASY XIV Online, Naoki Yoshida, a évoqué la nouvelle date de sortie lors de la dernière émission Letter from the Producer LIVE, et a fourni la déclaration suivante concernant les raisons de ce changement :

« Nous nous excusons sincèrement d’avoir reporté la sortie à la dernière minute à cette occasion. FINAL FANTASY XIV : Endwalker est à la fois le dernier pack d’extension du jeu et celui qui conclura la saga Hydaelyn et Zodiark, qui s’étend sur 11 ans depuis le lancement du premier FFXIV.

« Nous allons bien sûr proposer une nouvelle aventure dans FFXIV pour faire suite à Endwalker, mais avec les différentes difficultés que nous avons rencontrées depuis l’échec du premier FFXIV jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas pu contenir mon désir de perfectionner Endwalker au mieux de mes capacités. En conséquence, le temps que nous avons consacré à l’amélioration de la qualité a dépassé nos attentes et nous avons fini par utiliser le temps qui nous était alloué pour le débogage. D’autre part, la stabilité étant cruciale pour un jeu en ligne, j’ai pris la décision de reporter la sortie du pack d’extension de quinze jours afin de récupérer le temps de débogage qui se présenterait lorsque nous aurions terminé le développement.

« Une fois de plus, je tiens à présenter mes plus sincères excuses à tous nos Guerriers de la Lumière et partenaires pour les désagréments causés. Nous continuerons à faire tout notre possible pour vous offrir la meilleure aventure dans Endwalker et pour enrichir l’expérience de jeu grâce aux nouvelles mises à jour qui suivront, afin de restaurer votre confiance étape par étape. »

Une multitude de nouveaux contenus sont prévus avec Endwalker, et Yoshida a fait le point sur les sujets suivants :

Mises à jour pour les artisans et les cueilleurs – De nouvelles actions d’artisanat et de cueillette seront ajoutées, ainsi que des ajustements pour les actions existantes. De plus, les livraisons de Studium, qui sont similaires aux livraisons de Crystarium, seront ajoutées pour les Disciples de la Main et de la Terre, avec des quêtes supplémentaires disponibles après avoir terminé toutes les nouvelles lignes de quêtes.



Nouvelles quêtes de rôle – Les joueurs peuvent s’attendre à une nouvelle série de quêtes de rôle pour le tank, le soigneur, le DPS de mêlée, le DPS physique à distance et le DPS magique à distance. Les joueurs qui terminent les cinq quêtes de rôle peuvent s’attendre à des quêtes supplémentaires dans une future mise à jour du patch.



Nouveaux raids – Yoshida a offert un premier aperçu du raid Pandæmonium pendant la diffusion. Les difficultés normale et sauvage seront disponibles pour les joueurs dans les prochaines mises à jour 6.01 et 6.05 respectivement.



Nouveau donjon de chasse au trésor – Un nouveau donjon de chasse au trésor, l’Excitatron 6000, arrivera avec le patch 6.05 et offrira de nouvelles chances d’obtenir des trésors et des butins rares.



Nouvelle zone d’habitation – La zone d’habitation ishgardienne, Empyreum, pourra être visitée dès le lancement d’Endwalker, et des parcelles seront disponibles à l’achat avec la sortie du patch 6.1.



Mises à jour étendues du système – De nouvelles pierres tombales allagan, des scripts pour les artisans et les cueilleurs, des mises à jour de l’interface utilisateur des exploits, et bien d’autres choses encore seront ajoutées lors des prochaines mises à jour du patch.

Les mises à jour majeures du contenu JcJ dans le patch 6.1 ont également été détaillées pendant la diffusion, y compris le nouveau contenu JcJ intitulé » Conflit de Cristal « . Ce nouveau contenu offrira un tout nouveau jeu de règles et une nouvelle expérience de jeu sur de nouvelles cartes, ainsi que divers nouveaux systèmes qui pourront être appréciés par les joueurs occasionnels et compétitifs.

Compétition 5v5 – « Conflit de Cristal » introduira le jeu en équipe 5v5 et un système d’appariement mis à jour qui associera des joueurs de niveau similaire.



Un gameplay PvP passionnant – Les joueurs se battront pour le contrôle d’un cristal au milieu de l’arène en essayant de le garder assez longtemps pour qu’il soit poussé dans l’objectif de l’équipe adverse. Conflit de Cristal proposera trois types de matchs jouables en fonction des préférences de jeu : Match occasionnel, Match classé et Match personnalisé.



Saisons classées – Les saisons JcJ continueront avec Conflit de Cristal offrant des « récompenses de saison » comprenant des titres, des réalisations et d’autres accolades pour ceux qui participent et montent dans le classement. Parallèlement à cela, une nouvelle fonctionnalité de « niveau de série » sera ajoutée, englobant tout le contenu JcJ. Les joueurs peuvent gagner des récompenses, notamment des équipements, des montures et d’autres objets, en participant simplement à des matchs JcJ pour accumuler de l’EXP de série et augmenter leur niveau de série. mises à jour.

Les joueurs peuvent attendre avec impatience le nouveau contenu à venir selon le calendrier des patchs ci-dessous :

3 décembre – Accès anticipé

7 décembre – Lancement de la version 6.0

21 décembre – Correctif 6.01

4 janvier – Correctif 6.05

Enfin, FINAL FANTASY XIV Online continue de se développer à l’échelle mondiale, avec le prochain centre de données d’Océanie dont la sortie est prévue en février 2022. Il a été confirmé lors de la diffusion que les Mondes du Centre de données d’Océanie seront classés comme Nouveaux Mondes, apportant avec eux divers bonus pour les nouveaux joueurs et ceux qui transfèrent des personnages existants vers ces Mondes, y compris des transferts gratuits pendant une période limitée. Les détails peuvent être trouvés ici : https://sqex.to/z3f

La lettre du producteur LIVE peut être regardée dans son intégralité ici : https://youtu.be/t75AzYm0soM

Avec plus de 24 millions de joueurs inscrits, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour que les nouveaux arrivants commencent leurs aventures dans la saga FINAL FANTASY XIV Online, acclamée par la critique. L’essai gratuit étendu comprend désormais tout le contenu de A Realm Reborn™ et de l’extension Heavensward™ (et les mises à jour jusqu’au patch 3.56), ainsi qu’une race jouable supplémentaire (Au Ra) et trois métiers jouables supplémentaires (Chevalier noir, Astrologue et Machiniste). Les joueurs de la version d’essai gratuite peuvent profiter de centaines d’heures de jeu primé et d’expériences scénaristiques équivalentes à deux titres complets de FINAL FANTASY, sans limite de temps de jeu. Plus d’informations sont disponibles ici : http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

Pour plus d’informations sur FINAL FANTASY XIV : Endwalker, visitez le site officiel ici : https://eu.finalfantasyxiv.com/endwalker/