A Knight of the Seven Kingdoms s’invite dans Game of Thrones: Conquest

Les joueurs sont invités à rejoindre l’aventure avec de nouveaux contenus et visuels qui seront déployés progressivement tout au long de la diffusion de la série sur HBO Max. Ils pourront notamment recruter de nouveaux Héros inspirés des personnages de la série, parmi lesquels : Duncan, le Grand; Ser Arlan, le Véritable Chevalier; Tanselle, l’envoûtante Marionnettiste; ainsi que le fidèle cheval de Dunk, Pied de Biche, le Pas Véritable. D’autres héros, dont l’Oeuf, Baelor Targaryen et Ser Lyonnel Baratheon, seront également ajoutés dans de futures mises à jour.

Six semaines de mini-arcs : Les fans peuvent jouer tout en regardant A Knight of the Seven Kingdoms et découvrir un tout nouvel arc narratif dans Game of Thrones: Conquest . Profitez de l’univers et des récompenses liés à chaque épisode et d’événements conçus pour suivre la série en temps réel.

Les fans peuvent jouer tout en regardant A Knight of the Seven Kingdoms et découvrir un tout nouvel arc narratif dans . Profitez de l’univers et des récompenses liés à chaque épisode et d’événements conçus pour suivre la série en temps réel. Nouveaux Héros : Huit nouveaux héros inspirés des personnages de “A Knight of the Seven Kingdoms” seront ajoutés tout au long de la diffusion de la série et au-delà. Chaque héros disposera de compétences et d’aptitudes uniques offrant des bonus et effets spéciaux lorsqu’ils sont intégrés au Petit Conseil ou déployés lors d’une marche.

Huit nouveaux héros inspirés des personnages de “A Knight of the Seven Kingdoms” seront ajoutés tout au long de la diffusion de la série et au-delà. Chaque héros disposera de compétences et d’aptitudes uniques offrant des bonus et effets spéciaux lorsqu’ils sont intégrés au Petit Conseil ou déployés lors d’une marche. Découvrez les nouveaux Champs de Tournoi : Les joueurs pourront participer à une expérience compétitive PvP et PvE dans les nouveaux Champs de Tournoi et affronter des ennemis redoutables pour obtenir des récompenses !

Les joueurs pourront participer à une expérience compétitive PvP et PvE dans les nouveaux Champs de Tournoi et affronter des ennemis redoutables pour obtenir des récompenses ! Nouveaux Équipements et Pions de Marche : Cette mise à jour introduit l’équipement de la Garde Royale, un nouvel ensemble qui enrichit la diversité des configurations de joueurs. Les joueurs pourront également obtenir des fragments du Pion Chevalier du Cerf en progressant dans les événements des Champs de Tournoi.

Cette mise à jour introduit l’équipement de la Garde Royale, un nouvel ensemble qui enrichit la diversité des configurations de joueurs. Les joueurs pourront également obtenir des fragments du Pion Chevalier du Cerf en progressant dans les événements des Champs de Tournoi. Cadeaux exclusifs pour les abonnés HBO Max : Les abonnés HBO Max qui lient leur compte à Game of Thrones: Conquest recevront des cadeaux gratuits en jeu tout au long de la saison. Ceux-ci incluent des Reliques de Héros pour débloquer la nouvelle carte Héros Duncan, le nouveau Pion Chevalier du Cerf, ainsi qu’un accès exclusif à des récompenses et événements récurrents.

Game of Thrones: Conquest est disponible sur l’App Store et Google Play.