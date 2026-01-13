ATTRAPEZ-LES TOUS ET CONSTRUISEZ-LES ! LEGO dévoile ses tout premiers sets Pokémon

Partager Facebook

Ces premiers sets, inspirés des Pokémon les plus iconiques de la franchise trentenaire, offriront aux fans la possibilité de construire et d’exposer leurs créatures favorites dès le 27 février 2026.

En réunissant deux univers qui font rêver le monde entier, cette collaboration nous plonge dans l’univers Pokémon, brique par brique. Les trois premiers sets donnent vie à Pikachu, Evoli, Florizarre, Dracaufeu et Tortank, cinq Pokémon emblématiques !

Découvrez l’un des Pokémon les plus emblématiques avec le set LEGO Pokémon Pikachu et la Poké Ball. Les fans peuvent y recréer la scène culte où Pikachu, en briques LEGO, sort de sa Poké Ball pour se lancer dans l’aventure, prêt à combattre.

Composé de 2 050 pièces, ce set dispose d’une base noire en forme de paratonnerre, d’où jaillissent des éclairs lorsque Pikachu surgit de sa Poké Ball. Le chiffre 25 y est également affiché, clin d’œil à son numéro dans le Pokédex.

Il offre aux fans la possibilité d’exposer Pikachu, Pokémon emblématique de type Électrique : en mode combat, sortant de sa Poké Ball ouverte, ou assis, avec la Poké Ball fermée.

LEGO Pokémon Pikachu et Poké Ball

​• Âge : 18+

​• Prix : 199,99€

​• Pièces : 2050

​• Numéro du produit : 72152

​• Dimensions : Mesure plus de 35 cm de hauteur, 26 cm de largeur et 39 cm de profondeur

​• Disponible : 27 février 2026

​• Précommande : 12 janvier 2026

Le set LEGO Pokémon Florizarre, Dracaufeu et Tortank réunit trois des Pokémon les plus iconiques. Avec ses 6 838 pièces, il fait partie des plus grands sets à exposer chez soi. Il met en scène, pour la toute première fois en version LEGO, les trois évolutions des Pokémon de départ de la région de Kanto.

Les trois figurines reflètent le design emblématique de chaque Pokémon, tout en intégrant des mouvements propres à chaque modèle. Les constructions peuvent être exposées individuellement ou réunies sur une base, remplie de petits clins d’œil à découvrir lors du montage.

LEGO Pokémon Florizarre, Dracaufeu et Tortank

​• Âge : 18+

​• Prix : 649,99€

​• Pièces : 6838

​• Numéro du produit : 72153

​• Dimensions : Mesure plus de 50 cm de hauteur, 54 cm de largeur et 36 cm de longueur

​• Disponible : 27 février 2026

​• Précommande : 12 janvier 2026

Le set LEGO Pokémon Évoli, avec ses 587 pièces, permet de recréer ce Pokémon très apprécié avec de nombreux détails. Grâce à l’application « Build Together », les fans peuvent construire le set en famille ou entre amis.

​LEGO Pokémon Evoli

​• Âge : 18+

​• Prix : 59,99€

​• Pièces : 587

​• Numéro du produit : 72151

​• Dimensions : Mesure plus de 19 cm de hauteur, 15 cm de largeur et 21 cm de profondeur

​• Disponible : 27 février 2026

​• Précommande : 12 janvier 2026