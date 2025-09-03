World of Tanks lance sa mise à jour 2.0 qui va tout changer

Cette mise à jour 2.0 apporte 16 nouveaux chars de rang XI, un hangar et une interface utilisateur repensés, un mode PvE scénarisé sur une carte inédite, un rééquilibrage complet de centaines de véhicules, un système de matchmaking nouvelle génération.

Un lancement d’une telle ampleur mérite des récompenses tout aussi importantes. À partir de la version 2.0 et jusqu’à la mi-octobre, tous les commandants recevront des cadeaux épiques simplement en se connectant :

Les Commandants Vétérans (qui ont rejoint le jeu avant la mise à jour 2.0): pourront obtenir une branche technologique (niveaux VI à X) et un pack de ressources considérable comprenant 2 500 pièces d’or, 15 000 obligations, 10 millions de crédits, 60 jours d’abonnement Premium et bien plus encore.

Les joueurs possédant déjà tous les véhicules de rang VI à X recevront des récompenses exclusives en hommage à leur fidélité. Ces cadeaux permettront à tous les commandants d’être prêts pour l’arrivée du rang XI.

Les Chars de rang XI : 16 nouveaux véhicules de rang XI, chacun doté de mécanismes de jeu uniques et d’un nouveau système de progression, sont ajoutés au jeu pour la première fois dans l’histoire, tandis que d’autres seront ajoutés à l’avenir.

« Opération Point d'ébullition » plante le décor narratif pour l'arrivée des véhicules de rang XI, où les joueurs peuvent essayer trois chars de rang XI différents sur un tout nouveau champ de bataille.Amélioration du son : Des sons de chars plus lourds et plus authentiques enregistrés à partir de véhicules réels, un son de combat plus clair et un environnement sonore immersif qui donne vie à chaque bataille.

Retrouvez plus d’informations sur la Mise à Jour 2.0 ICI