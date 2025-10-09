Activision fait le point sur la bêta de Call of Duty: Black Ops 7

Partager Facebook

La bêta a été une période riche en enseignements et les développeurs sont aujourd’hui ravis de partager leurs apprentissages.

Mise à jour du matchmaking

Nous savons que les joueurs se demandent comment fonctionnera le matchmaking de Black Ops 7. Nous sommes heureux de leur répondre qu’au lancement, le matchmaking avec une prise en compte minimale des performances des joueurs sera le mode par défaut pour le multijoueur de Black Ops 7. En d’autres termes, imaginez l’expérience de matchmaking de l’Open Moshpit de la bêta comme la norme dans Black Ops 7, et ce dès le premier jour.

Notre équipe tient à offrir aux joueurs une expérience plus variée et la bêta s’est avérée être une excellente occasion de tester cette approche. Nous vous donnerons plus de détails à l’approche du lancement !

Salons persistants

Nous avons pris connaissance des échanges de la communauté à propos des interruptions inter-salons. Comme nous l’avons mentionné lors de la bêta, notre objectif est de permettre aux joueurs de rester plus souvent ensemble d’une partie à l’autre. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que des salons persistants seront disponibles dès le lancement de Black Ops 7. Nous nous engageons à améliorer cet aspect de l’expérience pour les joueurs et partagerons des détails supplémentaires ultérieurement.

Aide à la visée

Nous avons également suivi les discussions concernant l’aide à la visée. La communauté se questionne sur la façon dont l’aide à la visée sera ajustée pour tous les périphériques dans Black Ops 7 et notre priorité est d’assurer un équilibre entre tous au lancement. Nous vous en dirons plus sur les changements apportés à cette aide sur manette d’ici au lancement du jeu.

Call of Duty: Black Ops 7 est prévu pour le 14 novembre sur Xbox, PlayStation et PC via Battle.net et Steam