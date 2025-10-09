Absolum, le bijou de Dotemu qui fusionne roguelite, beat’em up débridé et RPG profond, est disponible sur PC et consoles

Première licence originale de Dotemu, Absolum est une évolution résolument moderniste du beat’em up qui agrémente l’action débridée inhérente au genre d’une narration riche et d’une grande rejouabilité pour offrir un roguelite fantasy foisonnant, fascinant et particulièrement généreux.

Découvrez la variété des builds et les movesets dévastateurs des héros d’Absolum, réinvention audacieuse du beat’em up arcade classique, dans cette toute nouvelle bande-annonce de gameplay

Des héros classiques de la fantasy : quatre puissants guerriers sont disponibles : l’épéiste Galandra, le nain costaud Karl, l’énigmatique Cider et le mage Brome. Chacun d’entre eux dispose d’avantages, de compétences et de raisons de se battre qui lui sont propres. Maîtrisez leurs palette de coups et modifiez leur équipement pour trouver le héros qui correspond le mieux à votre style de jeu.

Un gameplay extrêmement satisfaisant : enchaînez les combos rapides, les sortilèges dévastateurs et les mouvements précis pour des combats aussi sauvages que stratégiques. Le système demande de la maîtrise et un certain sens du timing : il vous encourage à expérimenter pour créer les enchaînements les plus efficaces en fonction de la menace qui vous fait face.

Une personnalisation complète : profitez d'améliorations différentes à chaque run et boostez vos stats avec l'XP gagnée pour obtenir de nouvelles capacités de combat. La méta-progression permet également de débloquer de nouvelles palettes de coups dévastateurs pour vaincre des ennemis toujours plus dangereux.

Coopération en local et en ligne : rassemblez les rebelles pour stopper le règne du tyrannique Roi Soleil Azra, seul ou avec un proche en coopération locale ou en ligne.

Une exploration riche : les terres de Talamh forme une immense tapisserie intriquée constellée de secrets, contes passionnants et trahisons rocambolesques. Des mines majestueuses de Grandery aux forêts luxuriantes de Jaroba, cette quête contre le tyran vous fera voir du pays.

Le Roi Soleil doit tomber : autrefois terre de merveilles, Talamh craint désormais la magie depuis qu'un cataclysme l'a presque anéantie. Le Roi-Soleil Azra a profité de ce chaos pour asservir le monde. Mais dans les recoins oubliés du royaume, une poignée de rebelles, liée à des forces mythiques, s'apprête à libérer une puissance proscrite pour renverser le tyran.

Une bande-originale 5 étoiles : chaque étape de ce voyage est accompagné par les sonorités orchestrales magnifiques du compositeur Gareth Coker (Ori series, Halo Infinite), en plus de pistes saisissantes imaginées par des invités de renom tels que Yuka Kitamura (Dark Souls series, Elden Ring), Mick Gordon (Doom Eternal, Atomic Heart) et Motoi Sakuraba (Golden Sun, la série Dark Souls)

Absolum sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 24,99 €