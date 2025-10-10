Ridez les paysages psychédéliques de l’Underworld dans Skate Story

Foncez à toute allure pour détruire les démons et sauver les autres âmes torturées qui hantent les lieux : vous deviendrez alors un skater chevronné. Pour le moment, vous n’êtes qu’un débutant fragile.

Street, skate et style

Ridez à travers les neufs couches de l’Underworld, constellées de rues étranges et de paysages surréalistes. Les corniches pleines de wax, les fossés impies et les démons torturés vous attendent de pied ferme. 

Succombez à la beauté de la planche

Vendez votre âme pour des planches, des roues et des trucks inédits et imposez votre style aux quatre coins de l’Underworld. Plus de 70 tricks à maîtriser pour progresser et s’améliorer à chaque sortie. Réussissez les différentes épreuves pour progresser et obtenir du nouveau matériel. 

Un beat hypnotique pour du ride exotique

Arpentez l’Underworld sur une bande son psychédélique de l’énigmatique artiste new-yorkais Blood Cultures, en plus de pistes signées John Fio.

Traversez les enfers pour découvrir la plus grande faiblesse du diable : l’humilité, la persévérance et un tailslide backside incroyablement fluide. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un skateboard.

Skate Story ridera sur PC, Playstation 5 et Nintendo Switch 2 le 8 décembre prochain.

