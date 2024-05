Affrontez le Gang des friches dans Fortnite Battle Royale

Partager Facebook

Soyez prêts à débarquer dans la game avec des voitures modifiées et boostées à la nitro et à descendre des canettes de Nuka-Cola dans votre armure assistée T-60 dans Fortnite Battle Royale Chapitre 5 Saison 3 : Débridé et son tout nouveau Passe de combat.