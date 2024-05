Prêt pour le coup d’envoi de l’Euro avec les nouveaux gadgets de Samsung

Profiter de l’été à l’extérieur tout en ne manquant aucun match – c’est possible avec le téléviseur d’extérieur The Terrace. Grâce à une qualité d’image ultra-lumineuse et à sa résistance aux intempéries, plus rien ne s’oppose à la projection publique dans le jardin ou sur la terrasse. The Terrace est disponible à partir du prix de vente conseillé de CHF 5’300 (65 »).