Huit ans ont passé pour les personnages de « Barbecue » : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues…

On prend les mêmes (à l’exception de Florence Foresti) et on recommence. Après « Barbecue » situé dans les Cévennes, ce second volet se déroule en Bretagne. Sur place, la cohabitation se révèle difficile. Entre averses, apéros et puzzles, les amis se lancent des vannes et des secrets bien gardés se font jour. Plus mélancolique que « Barbecue », « Plancha » évoque le temps qui passe. Comme le temps en Bretagne, l’amitié de ces quinquagénaires passera par des tempêtes et des ensoleillées. Un film de potes réjouissant et divertissant.

Plancha

Un film de Eric Lavaine

Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 99 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 9 novembre2022