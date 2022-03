After the Fall – Frontrunner Edition est maintenant disponible

Vertigo Games et Koch Media annoncent la sortie en version physique sur PlayStation VR du FPS multijoueur, After The Fall – Frontrunner Edition. De plus, une mise à jour gratuite intitulée « Boulevard » est également disponible sur toutes les plateformes VR.

D’autres mises à jour seront proposées au cours des prochains mois avec la « Frontrunner Season », notamment le mode PvP « Free-For-All », la carte PvP « Stockpile », ainsi que de nouvelles armes.

Contenu d’After the Fall – Frontrunner Edition :

L’accès complet à la « Frontrunner Season »

Le skin exclusif PS VR « Ultimate Buster »

Le thème et les avatars PS4 After the Fall

La bande-son numérique officielle d’ After the Fall

L’artbook numérique After the Fall

Proposant un multijoueur coopératif jusqu’à 4 joueurs et en cross-play (PC, PlayStation VR et Quest 2), After the Fall offre un gameplay riche en action, conçu spécialement pour la VR. Les joueurs sont plongés dans une version post-apocalyptique de Los Angeles, où ils doivent mener une lutte sans merci pour leur survie.