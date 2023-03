Partager Facebook

Vient de paraître aux éditions Albin Michel, « Agatha Raisin enquête 33 – Le Diable au corps », la nouvelle enquête d’Agatha Raisin. On retrouve avec plaisir cette détective qui se révèle toujours aussi pétillante et qui n’a rien perdu de son humour caustique. Dans ce tome 33, on la suit dans une aventure qui va la mener au sein d’un club de nudistes.

Le pitch ? Hallucination ou fantasme ? C’est la question que se pose Agatha Raisin lorsque, au détour d’une route, surgit devant elle un homme dans le plus simple appareil. Paniqué, il dit avoir aperçu un cadavre…

Pourtant, une fois sur place, nulle trace du corps. Si la police crie au canular, Agatha est persuadée que le nudiste dit vrai. La voici au cœur d’une affaire mêlant jeux de rôles et sorcellerie, tromperies et gros sous, sans oublier un très profitable commerce de crèmes glacées au parfum aussi piquant que mortel. Sur les traces du disparu, c’est un autre cadavre, cette fois-ci bien réel, que l’on découvre bientôt…