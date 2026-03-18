L’Olympique de Marseille rejoint l’univers de Copa City 

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L’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus emblématiques du football français et symbole fort de la culture footballistique méditerranéenne, rejoint officiellement Copa City, le jeu vidéo de gestion immersif où les joueurs orchestrent la préparation complète d’une ville à l’approche d’un grand match. Avec son identité légendaire bleu et blanc et l’une des communautés de supporters les plus passionnées au monde, l’OM insuffle toute l’énergie unique de Marseille à l’univers vibrant de Copa City.

Vivez la passion d’un jour de match de l’Olympique de Marseille comme jamais auparavant

​Dans Copa City, les joueurs devront relever le défi de préparer leur ville à l’arrivée des supporters de l’Olympique de Marseille. Les rues se remplissent de bleu et blanc, le chant des supporters « Aux Armes ! » résonne dans la foule et l’attente du coup d’envoi se propage dans toute la ville. De l’organisation des fan zones à la gestion des flux de milliers de supporters en déplacement, chaque décision façonne l’atmosphère du jour de match.

Créez l’expérience ultime pour les supporters de l’OM

​Transformez la ville en un ras de maré bleu et blanc. Créez des fan zones animées, décorez les rues avec des bannières du club et préparez des lieux de rassemblement où les supporters de l’Olympique de Marseille pourront célébrer avant le match.

Gérez la logistique et la sécurité

​Accueillez des milliers de supporters passionnés venus assister au grand match. Coordonnez les transports, la sécurité et les infrastructures de la ville afin que tout se déroule sans accroc, tandis que l’excitation monte dans toute la ville autour de l’Olympique de Marseille. Célébrez la culture footballistique de Marseille

Retrouvez toute la ferveur des traditions de l’Olympique de Marseille à travers chaque moment de l’expérience d’un jour de match, des chants emblématiques comme « Aux Armes ! » à la culture de supporters intense qui a fait rayonner l’OM dans le monde entier.

Copa City arrive sur PC (Steam, Epic), Xbox séries et PlayStation 5 le 21 mai 2026