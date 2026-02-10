Aile de mort prend le pouvoir de Hearthstone avec la nouvelle extension Cataclysme

Partager Facebook

Lors du Hearthstone Spotlight, l’équipe de développement à dévoilé la prochaine extension du jeu, Cataclysme, avec une toute nouvelle bande-annonce cinématique. Elle a également présenté les grandes lignes d’une nouvelle année audacieuse, l’année du Scarabée, et annoncé une multitude d’évènements communautaires et de cadeaux.

L’extension Cataclysme s’accompagne d’une série d’évènements dans et hors du jeu, ainsi que d’une multitude de récompenses pour tout le monde. En faisant équipe pour recruter les Vols draconiques, les joueuses et joueurs repousseront les armées d’Aile de mort, tandis que Chromie voyage dans le temps pour recruter des alliés issus des extensions précédentes. À son retour, toutes les cartes d’Au cœur du Rêve d’émeraude et de La cité perdue d’Un’Goro, y compris les cartes dorées, seront disponibles à partir du 10 mars. Ces « cartes d’essai » seront débloquées pour tout le monde pendant toute la durée de l’extension.