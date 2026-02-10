World of Warships célébre le Nouvel An Lunaire dans sa dernière mise à jour

Partager Facebook

Les festivités du Nouvel An Lunaire de World of Warships battent leur plein, avec en point d’orgue l’événement Le Paradoxe de Nian, qui raconte l’histoire de la redoutable bête Nian à travers deux parcours de progression offrant des récompenses thématiques. Les joueuses et joueurs peuvent choisir une coalition (Défenseurs de l’Ordre ou Adeptes du Chaos) et gagner des jetons lunaires grâce à des missions de combat spéciales qui seront renouvelées chaque semaine. Ces jetons permettent de progresser dans les parcours de groupe et d’obtenir des récompenses. Selon leur répartition, les joueuses et joueurs pourront gagner jusqu’à 5 navires gratuitement, ainsi que des conteneurs d’événement spéciaux. Ces conteneurs ont une chance de contenir le coffre Trésor de Nian, qui renferme des récompenses encore plus importantes, dont trois nouveaux navires : le cuirassé panasiatique de rang IX Yimeng, le croiseur italien de rang IX Messina et le porte-avions panaméricain de rang X Independencia.

Des récompenses supplémentaires sont disponibles via le calendrier festif, accessible quotidiennement, ainsi que via le Pass de l’événement du Nouvel An Lunaire. Ce pass comporte deux niveaux de progression. Le second niveau, déblocable pour 2 500 doublons, permet d’obtenir immédiatement le commandant panasiatique Nian. Les joueuses et joueurs qui se connecteront d’ici le 12 mars recevront également un pack cadeau du Nouvel An Lunaire contenant des conteneurs d’événement, des camouflages spéciaux et des jetons lunaires à dépenser pendant l’événement.

Découvrez un nouveau type de bataille et hissez les voiles à bord de nouveaux navires

En plus des festivités, cette mise à jour introduit un nouveau mode de bataille : Front indestructible. Basé sur Ligne indestructible, il propose un format 7 contre 7 revisité, des mécaniques de réapparition améliorées pour un meilleur positionnement et de nouvelles bases d’équipe à capturer pour une victoire instantanée. De plus, les joueurs peuvent choisir un consommable d’événement avant la bataille au Port, pour plus de possibilités tactiques.

Février verra également l’arrivée de nouveaux navires dans l’arsenal au cours des prochaines semaines, notamment le croiseur rare de rang X du Commonwealth, le Pioneer, dès la deuxième semaine, et le destroyer français rare de rang X, le Châteaurenault, dès la troisième semaine. Inspiré du projet de croiseur léger envisagé en Grande-Bretagne à la fin des années 1930, le Pioneer est armé de seize canons de 152 mm répartis dans trois tourelles superposées à l’avant et une tourelle à l’arrière, ainsi que de puissants consommables comme le générateur de fumée mobile, ce qui en fait un adversaire redoutable sur le champ de bataille. De son côté, le Châteaurenault, qui appartenait initialement à la marine italienne avant d’être cédé à la France en 1947, excelle en tant que destroyer lance-torpilles agressif, infligeant des dégâts considérables à courte portée.

Les cuirassés européens et le Surcouf restent disponibles

Quatre des nouveaux cuirassés européens introduits lors de la mise à jour de janvier – le Laudon, l’Enigheten, le Gustav Den Store et le Thor – restent disponibles en accès anticipé pour permettre aux joueuses et joueurs de les essayer avant la sortie officielle le mois prochain. L’événement Recyclage gagnant se poursuit également jusqu’à la fin de la mise à jour 15.2, avec le sous-marin français légendaire Surcouf à gagner aux côtés des cuirassés M. Colonna et Zarya S, ainsi que du croiseur Narai. Le Surcouf est le premier sous-marin de World of Warships doté de capacités de frappe aérienne anti-sous-marine et est équipé d’un canon double de 203 mm et de lance-torpilles rotatifs pour une puissance de feu maximale.

Pour compléter cette mise à jour, les Opérations bénéficient d’une amélioration, avec une interface utilisateur repensée et l’ajout de 5 missions secondaires aléatoires par bataille pour une meilleure rejouabilité. Les Combats rapprochés sont également modifiés, avec des changements de paramètres spécifiques aux vaisseaux pour des batailles plus imprévisibles et intenses.