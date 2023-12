E3, après trente ans d’existence, c’est fini!

L’arrêt définitif de l’E3 est officiellement annoncé par l’Entertainment Software Association.

L’Electronic Entertainment Expo, ou E3, événement emblématique dédié au monde du jeu vidéo, s’arrête après presque trois décennies d’existence. Longtemps considéré comme le rendez-vous incontournable des professionnels de l’industrie vidéoludique, l’E3 a été le théâtre de nombreuses annonces majeures et a contribué à façonner l’histoire du jeu vidéo.

Sur les réseaux sociaux, l’Entertainment Software Association (ESA), l’organisateur de l’E3, a déclaré :

Le moment est venu de dire au revoir à plus de deux décennies d’E3, tous plus grands les uns que les autres. Merci pour les souvenirs.

Stanley Pierre-Louis, président de l’ESA, a ajouté dans les colonnes du Washington Post :

Nous savons que l’ensemble du milieu, joueurs et créateurs confondus, voue une grande passion à l’E3. Nous partageons cette passion. Nous savons qu’il est difficile de dire au revoir à un événement aussi apprécié, mais c’est la meilleure chose à faire étant donné les nouvelles possibilités qu’a notre industrie de toucher les fans et les partenaires.

L’annulation définitive de l’E3 intervient après plusieurs années difficiles marquées par des problèmes d’organisation et l’impact de la pandémie de COVID-19. Malgré une édition numérique en 2021, les réactions tièdes et les révélations décevantes ont laissé présager la fin de l’événement. L’annulation répétée de l’événement, la concurrence d’autres événements comme le Summer Game Fest, la création des showcases de Sony ou Microsoft, et le retrait de nombreuses sociétés ont finalement scellé le sort de l’E3.

L’E3 a joué un rôle majeur dans l’histoire du jeu vidéo. C’est là que de nombreux jeux et consoles importants ont été annoncés et où de nombreux développeurs et personnalités ont fait leur nom. La disparition de l’E3 marque un changement d’époque pour l’industrie du jeu vidéo, qui doit désormais trouver de nouvelles façons de présenter ses nouveautés.