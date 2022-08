AMAZING BOMBERMAN sur Apple Arcade le 5 août

Partager Facebook

AMAZING BOMBERMAN introduit de l’action musicale dans la franchise en proposant aux joueurs d’utiliser différents types de bombe pour détruire des obstacles et collecter des items spéciaux, au fil du niveau qui évolue en fonction des chansons. Au lancement, le titre sera constitué de sept niveaux jouables et intégrera une bande-son originale composée d’artistes japonais et étrangers.

AMAZING BOMBERMAN comprendra :

Des batailles en ligne faciles à jouer n’importe quand, n’importe où !

Une fusion entre Bomberman et la musique composée pour le titre

Un mode entraînement pour les joueurs solo

Des batailles intenses entre amis dans le mode « FRIEND BATTLE » !

Des items à collecter pour la personnalisation

AMAZING BOMBERMAN sera disponible en exclusivité sur Apple Arcade et pourra être joué sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Apple Arcade est disponible par abonnement au prix de 4,99 € par mois, avec un mois d’essai gratuit. Apple Arcade fait également partie du pack Individuel (14,95 € par mois) et Famille (19,95 € par mois) Apple One, avec un mois d’essai gratuit.