Another Code: Recollection disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs pourront vivre une aventure pleine de mystères avec Another Code: Recollection sur Nintendo Switch.

Ashley, une jeune orpheline vient de recevoir une lettre de son père qu’elle croyait mort. Ce message déclenche une série d’événements étranges qui la conduisent sur l’île énigmatique de Blood Edward Island. Que va-t-elle y découvrir?

Aiguisez votre envie de mener l’enquête en regardant la nouvelle bande annonce d’Another Code: Recollection (Nintendo Switch).

Another Code: Recollection propose deux aventures améliorées pleines de mystères: Another Code: Mémoires doubles et Another Code: R – Les Portes de la Mémoire.

Les deux jeux bénéficient d’une refonte graphique, d’environnements totalement explorables, de nouveaux doublages ainsi que d’énigmes et de musiques inédites.

Des systèmes de navigation et d’indices optionnels ont également été ajoutés pour aider les joueurs en difficulté à résoudre les énigmes, à savoir où aller et quoi faire.

Une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop. Elle présente le premier chapitre d’Another Code: Mémoires doubles, le premier des deux titres qui constituent Another Code: Recollection. Elle permet aux joueurs de conserver leur progression dans la version finale du jeu.