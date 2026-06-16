Anthropic suspend deux modèles d’IA : Amazon aurait alerté les autorités américaines sur des risques de cybersécurité

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Les modèles Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic ont été retirés à l’international après des préoccupations liées à la sécurité informatique. Selon plusieurs médias américains, Amazon aurait joué un rôle clé dans l’alerte transmise aux autorités, relançant le débat sur la régulation de l’intelligence artificielle avancée.

Le secteur de l’intelligence artificielle générative est une nouvelle fois secoué par une controverse mêlant sécurité nationale, cybersécurité et enjeux géopolitiques. Anthropic, l’un des principaux concurrents d’OpenAI, a récemment suspendu l’accès international à deux de ses modèles d’IA avancés, Fable 5 et Mythos 5. Une décision qui, selon plusieurs médias américains, aurait été prise à la suite d’inquiétudes exprimées par les autorités américaines. En arrière-plan, un acteur revient avec insistance dans les différentes révélations : Amazon.

Anthropic contraint de suspendre deux modèles d’IA à l’échelle mondiale

L’affaire a pris une ampleur particulière après les informations publiées par le Wall Street Journal. D’après le quotidien économique américain, le gouvernement des États-Unis aurait instauré des restrictions d’exportation visant spécifiquement les modèles Fable 5 et Mythos 5 développés par Anthropic. Face à cette décision, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle aurait été contrainte de désactiver l’accès à ces technologies pour l’ensemble des utilisateurs internationaux.

Loin d’une simple mise à jour logicielle ou d’un ajustement technique, cette mesure s’inscrit dans un contexte de préoccupations sécuritaires particulièrement sensibles. Les autorités craindraient notamment que certaines capacités de ces modèles puissent faciliter l’obtention d’informations exploitables dans le cadre de cyberattaques ou d’opérations offensives menées dans l’espace numérique.

Cette suspension dépasse donc largement le cadre technologique et s’inscrit dans un débat plus vaste portant sur la régulation des intelligences artificielles les plus avancées.

Pourquoi Amazon apparaît au centre du dossier

Si l’attention se porte aujourd’hui sur Anthropic, plusieurs éléments laissent penser qu’Amazon aurait joué un rôle déterminant dans l’émergence de cette affaire.

Selon les informations relayées par le Wall Street Journal, Andy Jassy, directeur général du géant du commerce électronique et du cloud computing, aurait personnellement alerté le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, ainsi que plusieurs responsables gouvernementaux au sujet des risques potentiels associés à certains modèles d’Anthropic.

Toujours selon ces révélations, des chercheurs travaillant pour Amazon auraient réussi à obtenir, via Claude Fable 5, des informations susceptibles d’être utilisées dans des scénarios de cyberattaque. Ces résultats auraient été jugés suffisamment préoccupants pour être remontés aux autorités compétentes.

L’importance de cette intervention ne doit pas être sous-estimée. Amazon n’est pas un observateur extérieur de l’écosystème Anthropic. Le groupe de Seattle figure parmi les principaux investisseurs de la société fondée par Dario Amodei et entretient avec elle un partenariat stratégique majeur. Lorsqu’un acteur aussi influent fait part de préoccupations concernant la sécurité d’un modèle d’intelligence artificielle, son avis revêt naturellement un poids considérable.

Plusieurs médias convergent vers la même version

Le Wall Street Journal n’est pas le seul média à avoir évoqué l’implication d’Amazon dans cette affaire. D’autres publications reconnues, parmi lesquelles The Information et Reuters, ont également rapporté que le géant américain avait transmis aux autorités des préoccupations liées aux mécanismes de sécurité intégrés aux modèles développés par Anthropic.

Cette convergence de sources indépendantes tend à renforcer la crédibilité des informations circulant autour de ce dossier, même si certains éléments demeurent encore difficiles à vérifier publiquement.

Amazon reste prudent dans sa communication

Face à la médiatisation croissante de l’affaire, Amazon adopte toutefois une posture particulièrement mesurée.

Interrogé par la presse américaine, un porte-parole du groupe a indiqué qu’il était fréquent que les autorités gouvernementales sollicitent l’expertise de l’entreprise concernant d’éventuels risques liés à la cybersécurité ou aux technologies émergentes. En revanche, Amazon refuse de commenter le contenu précis de ses échanges avec les administrations concernées.

Une position qui confirme indirectement l’existence de discussions tout en évitant d’en révéler les détails.

Un possible bras de fer entre Anthropic et Washington

L’aspect le plus explosif du dossier provient toutefois des déclarations de David Sacks, figure influente de l’écosystème technologique américain et actuel coprésident du Conseil présidentiel des conseillers pour la science et la technologie.

Selon lui, un « partenaire de confiance » disposant d’une forte crédibilité à la fois auprès d’Anthropic et du gouvernement américain aurait signalé l’existence d’un mécanisme de contournement, ou jailbreak, permettant de dépasser certaines protections mises en place sur les modèles concernés.

David Sacks affirme également que l’administration américaine aurait demandé à Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, soit de corriger cette vulnérabilité, soit de retirer les modèles concernés du marché. Toujours selon cette version des faits, Anthropic aurait refusé de se conformer à cette demande.

Si ces affirmations venaient à être confirmées, l’affaire dépasserait largement le simple cadre d’une question technique. Elle illustrerait alors les tensions grandissantes entre les entreprises développant les intelligences artificielles les plus avancées et les autorités soucieuses de prévenir les risques sécuritaires associés à ces technologies.

Sécurité, régulation et intelligence artificielle : un débat appelé à s’intensifier

Cette controverse intervient dans un contexte où les gouvernements du monde entier cherchent à mieux encadrer les capacités des modèles d’intelligence artificielle générative. Entre innovation technologique, compétitivité économique, cybersécurité et souveraineté numérique, l’équilibre apparaît de plus en plus difficile à trouver.

Pour Anthropic, Amazon et l’ensemble de l’industrie de l’IA, cette affaire pourrait marquer une nouvelle étape dans la relation complexe qui unit les géants technologiques aux autorités publiques. Une chose semble désormais acquise : la question de la sécurité des modèles d’intelligence artificielle est devenue un enjeu stratégique majeur à l’échelle mondiale.