Ninja Theory, Double Fine, Compulsion Games : Xbox prépare-t-il un grand ménage ?

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La branche jeux vidéo de Microsoft traverserait une nouvelle zone de turbulences. Entre fermetures potentielles, ventes de studios et départs de dirigeants, Xbox semble engagé dans une transformation stratégique majeure.

L’industrie du jeu vidéo traverse une nouvelle zone de turbulences, et cette fois, c’est l’écosystème Xbox qui se retrouve au cœur de la tempête. Selon plusieurs médias américains, Microsoft serait sur le point de se séparer de trois studios majeurs de son portefeuille : Ninja Theory, Double Fine Productions et Compulsion Games. Une information qui, si elle venait à se confirmer, marquerait un tournant stratégique majeur pour la branche gaming du géant de Redmond.

Cette nouvelle vague de restructuration intervient dans un contexte déjà tendu pour Xbox, confronté depuis plusieurs mois à des licenciements massifs, à des réorganisations internes et à une remise en question croissante de son modèle économique.

Compulsion Games et Double Fine chercheraient une porte de sortie

Parmi les studios concernés figure Compulsion Games, développeur basé à Montréal et reconnu pour des productions telles que We Happy Few, Contrast ou plus récemment South of Midnight. D’après plusieurs sources proches du dossier, le studio canadien aurait engagé des discussions avec Microsoft afin d’explorer une opération de rachat lui permettant de retrouver son indépendance et d’assurer la pérennité de ses activités.

Une situation comparable toucherait également Double Fine Productions. Fondé en 2000 par le vétéran de l’industrie Tim Schafer, le studio s’est forgé une solide réputation grâce à des œuvres cultes comme Psychonauts, Brütal Legend, Broken Age ou encore Keeper. Là aussi, l’hypothèse d’un désengagement de Microsoft serait sérieusement envisagée.

Ninja Theory menacé malgré le succès de Hellblade

La situation semble toutefois plus préoccupante du côté de Ninja Theory. Le studio britannique, connu pour la franchise Hellblade et salué pour son expertise dans les expériences narratives ambitieuses, pourrait être confronté à une fermeture pure et simple si aucun repreneur ne se manifeste.

Les équipes travailleraient actuellement à identifier d’éventuels investisseurs ou partenaires susceptibles de reprendre l’activité et de préserver les emplois. Un enjeu majeur alors que le studio développe activement un nouveau chapitre de la saga Hellblade, dont la sortie est évoquée pour 2027.

Pour de nombreux observateurs, voir disparaître un acteur aussi emblématique constituerait un signal particulièrement inquiétant pour l’ensemble de l’industrie vidéoludique.

La stratégie d’acquisitions de Microsoft remise en question

Cette crise relance inévitablement les interrogations autour de la stratégie initiée par Microsoft il y a plusieurs années. À partir de 2018, Xbox avait multiplié les acquisitions de studios afin de renforcer son catalogue exclusif et soutenir le développement du Xbox Game Pass.

Le point culminant de cette politique d’expansion reste évidemment le rachat historique d’Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars, finalisé en 2023 après un long feuilleton réglementaire.

À l’époque, Microsoft promettait de bâtir l’un des plus vastes écosystèmes de divertissement interactif au monde. Pourtant, depuis cette opération colossale, les restructurations se sont succédé. Plusieurs milliers de salariés ont été licenciés à travers les différentes divisions gaming du groupe, tandis que plusieurs studios ont déjà été fermés ou profondément réorganisés.

Pour de nombreux employés, l’intégration au sein de Microsoft apparaît aujourd’hui comme une promesse qui n’a pas tenu toutes ses promesses.

Une transition délicate à la tête de Xbox

La situation est d’autant plus complexe que Xbox traverse actuellement une période de transition managériale importante.

Après avoir incarné pendant plus d’une décennie la stratégie gaming de Microsoft, Phil Spencer a récemment quitté ses fonctions. Il a été remplacé par Asha Sharma, désormais chargée de piloter l’avenir de la marque dans un contexte particulièrement sensible.

Comme si cela ne suffisait pas, Craig Duncan, directeur de Xbox Game Studios, a lui aussi quitté l’entreprise le 15 juin, ajoutant une nouvelle couche d’incertitude à une organisation déjà fragilisée.

Cette succession de départs alimente les interrogations sur la direction que souhaite réellement prendre Microsoft concernant son activité vidéoludique.

Microsoft évoque désormais la rentabilité avant la croissance

Les déclarations récentes de Satya Nadella illustrent parfaitement ce changement de philosophie.

Le directeur général de Microsoft a reconnu que le défi actuel consistait à repenser l’innovation, tant sur le plan matériel que logiciel, tout en garantissant une viabilité économique durable.

Après plus de vingt-cinq années d’investissements dans Xbox, le groupe semble désormais privilégier une logique de rentabilité plutôt qu’une stratégie de croissance à tout prix.

Un changement de cap qui pourrait expliquer les décisions radicales actuellement étudiées.

Vers une vente de Xbox ou une autonomie renforcée ?

L’hypothèse la plus spectaculaire concerne désormais l’avenir même de Xbox.

Selon plusieurs informations relayées par The Information, Microsoft envisagerait plusieurs scénarios stratégiques pour sa division gaming. Parmi eux figure la possibilité d’une cession partielle ou totale de Xbox, une option qui paraissait encore inimaginable il y a quelques années.

Une autre piste consisterait à transformer Xbox en une entité autonome au sein du groupe, à l’image de LinkedIn ou GitHub. Dans ce scénario, la marque resterait sous le contrôle de Microsoft tout en bénéficiant d’une gestion financière distincte, réduisant ainsi l’impact direct de ses résultats sur les performances globales du groupe.

Si cette option venait à être retenue, elle marquerait un changement historique dans la manière dont Microsoft envisage son activité gaming.

Un tournant décisif pour l’avenir de Xbox

Entre fermetures potentielles de studios, restructurations internes, départs de dirigeants et interrogations sur son avenir stratégique, Xbox traverse probablement la période la plus délicate de son histoire moderne.

Alors que Microsoft cherche à concilier innovation, rentabilité et compétitivité face à Sony, Nintendo et aux nouveaux acteurs du secteur, les prochains mois pourraient redessiner en profondeur le paysage de l’industrie vidéoludique.

Une chose semble désormais certaine : l’ère de l’expansion tous azimuts est terminée. Pour Xbox, l’heure est désormais aux choix stratégiques décisifs.