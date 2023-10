ANYONE BUT YOU: la première bande-annonce est disponible

Dès le 20 décembre, la comédie grinçante ANYONE BUT YOU avec Sydney Sweeney («Euphoria») et Glen Powell («Top Gun: Maverick») fera régner une ambiance estivale dans les salles malgré la saison hivernale.

Synopsis

Dans la comédie grinçante ANYONE BUT YOU, Bea (Sydney Sweeney) et Ben (Glen Powell) semblent former un couple parfait, mais après un premier rendez-vous extraordinaire, leur folle attirance se refroidit – jusqu’à ce qu’ils se retrouvent inopinément pour un mariage de destination en Australie. Ils font donc ce que feraient n’importe quels adultes matures… et prétendent être en couple.