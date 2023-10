Partager Facebook

Bien que publiée en 1989, il a fallu attendre 2023 pour la parution des saisons 3 et 4 des débutantes par M.C. Beaton, l’auteur de la série Agatha Raison

« Parents d’une jeune fille turbulente, insolente et indisciplinée ? Engagez deux dames bien nées pour lui enseigner les bonnes manières et raffiner le matériau le plus brut. Nous tirons le meilleur du pire. »

Telle est l’annonce passée par les soeurs Tribble, Effie et Amy . Privées d’un héritage qui leur aurait assuré une belle rente, elles ont eu la riche idée de proposer leurs services en tant que chaperons professionnels. Parmi leurs clientes, Delilah et Clarissa dont nous pouvons suivre les aventures dans la saison 3 et 4 des débutantes.

D’une beauté à couper le souffle, Delilah a reçu quantité de propositions de mariage. Mais, rejetée par Sir Charles Digby, le seul homme qu’elle ait jamais aimé, elle est devenue une implacable briseuse de cœurs. C’est donc aux excentriques sœurs Tribble que revient la délicate mission de lui transmettre le sens du véritable amour…

Quant à Clarissa, elle est à première vue, une jeune fille parfaite : ravissante, riche et aristocrate. Mais elle est d’une telle maladresse qu’elle fait fuir les hommes malgré son charme. Comment lui trouver un mari ? Telle va être la mission des sœurs Tribble.

Une lecture légère et sans prise de tête où on retrouve la plume et l’humour de M.C. Beaton.