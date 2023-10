IA : Copilot de Microsoft s’occupe des réunions à votre place

Partager Facebook

L’IA Copilot de Microsoft peut assister aux réunions à votre place. Tous ces nouveaux outils IA arriveront le 1er novembre, moyennant finance.

Enfin, l’intelligence artificielle devrait pouvoir résoudre un problème de la plus haute importance pour bon nombre d’employés. Il y a, très souvent, trop souvent, de nombreuses réunions qui pourraient n’être que de simples emails, ou à tout le moins, des discussions à l’écrit. Désormais, l’intelligence artificielle pourra assister à ces réunions à votre place.

Microsoft 365 Copilot, un assistant IA similaire à ChatGPT, est en mesure de résumer les réunions Teams auxquelles vous n’avez pas participé. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire ce que vous faites peut-être d’ordinaire dans une réunion quand vous y participez réellement, à savoir réagir à ce que dit un collègue, poser une question ou, et c’est peut-être le plus important dans les réunions, finalement, créer de vraies relations avec vos collègues. Mais Copilot peut se révéler fort utile sur le fonds de la réunion.

Copilot peut aussi résumer des conversations par email et suggérer des actions, des réponses et même des réunions de suivi. L’IA est aussi en mesure de rédiger des brouillons d’emails, créer des documents et réaliser des présentations Powerpoint. Cet outil sera disponible à partir du 1ᵉʳ novembre prochain et sera accessible aux abonnés aux apps Microsoft 365 moyennant un supplément de 30 $ par utilisateur et par mois.

Dans un post sur son blog en mars dernier, Satya Nadella, Président et PDG de Microsoft, déclarait que Copilot “changera fondamentalement la manière dont nous travaillons et viendra déverrouiller une nouvelle vague d’outils pour augmenter la productivité.” Et d’ajouter “Avec notre nouveau Copilot pour le travail, nous donnons aux utilisateurs davantage de capacité d’action et nous rendons la technologie plus accessible via la plus universelle des interfaces, le langage naturel.”