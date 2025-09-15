Apple accélère sa stratégie produits : ce qui attend les utilisateurs d’ici 2026

Partager Facebook

Apple multiplie les annonces : après la présentation de ses nouveaux iPhone, la firme de Cupertino prépare une série de produits inédits, allant de l’iPad Pro à l’AirTag 2, sans oublier le Vision Pro revisité. Un programme ambitieux qui devrait s’étendre jusqu’en 2026.

En ce mois de septembre, le géant californien Apple inaugure une nouvelle ère de sa gamme de smartphones. La firme de Cupertino dévoile en effet sa dernière génération d’iPhone, dominée par l’inédit iPhone Air, un format totalement repensé, ainsi que par les modèles haut de gamme iPhone 17 Pro et Pro Max, annoncés comme des concentrés de puissance. Mais selon les indiscrétions relayées par Mark Gurman, journaliste spécialisé chez Bloomberg, la société n’entend pas s’arrêter là. D’ici la fin de l’année, elle devrait encore lever le voile sur au moins une innovation d’envergure.

Dans sa plus récente newsletter, le chroniqueur américain détaille les multiples projets de la marque à la pomme, qui s’échelonnent entre la fin de 2025 et le premier semestre 2026. Parmi les annonces pressenties figure un nouvel iPad Pro, susceptible d’être révélé dès le mois d’octobre. Cette nouvelle tablette, équipée de la puce maison M5, promettrait des performances accrues, notamment en matière de rapidité de calcul. Autre nouveauté attendue : une caméra frontale conçue pour un usage en orientation portrait, venant compléter celle déjà dédiée au mode paysage.

Par ailleurs, Apple s’apprêterait à introduire une version remaniée de son casque de réalité mixte, le Vision Pro, doté cette fois d’un processeur inédit. L’AirTag de deuxième génération serait également en préparation : ce petit dispositif de localisation, déjà populaire, gagnerait en portée et en fiabilité. La firme songerait en outre à mettre à jour son boîtier multimédia Apple TV, lequel bénéficierait non seulement d’un équipement technique renforcé mais aussi de la prise en charge de l’intelligence artificielle maison, Apple Intelligence. Dans le même registre domestique, une nouvelle édition de l’enceinte connectée HomePod mini serait sur la feuille de route.

Côté ordinateurs, les amateurs de Mac devront patienter jusqu’au début de 2026 pour découvrir un MacBook Pro propulsé par la puce M5. Son homologue ultraportable, le MacBook Air M5, pourrait, quant à lui, apparaître dès le premier trimestre de la même année. Toujours dans l’univers du hardware, Apple plancherait sur un nouvel écran externe, tandis qu’un iPhone 17e viendrait enrichir le catalogue au cours du premier semestre 2026.

Enfin, Mark Gurman assure que le groupe poursuit ses travaux autour d’un écran connecté destiné à la maison intelligente. Celui-ci pourrait voir le jour au printemps prochain, parallèlement à une nouvelle version de l’assistant vocal Siri.

Comme toujours, ces projections doivent être considérées avec une certaine réserve, puisqu’elles ne reposent pas sur des annonces officielles. Néanmoins, tout laisse à penser qu’Apple orchestre déjà un calendrier dense et ambitieux, riche en innovations matérielles et logicielles, qui devrait marquer les mois à venir.