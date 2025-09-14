Une dose de nostalgie avec la Saison 20 de Rocket League

Le passé revient à la mode dans la Saison 20 de Rocket League, qui donnera son coup d’envoi le 17 septembre ! Les joueurs pourront découvrir l’arène Boostfield Mall, la récompense de connexion roues Trop chébran ainsi qu’un Rocket Pass qui met en vedette le châssis de voiture Pontiac Firebird (hitbox Breakout), débloqué automatiquement avec le Rocket Pass Premium.
La Saison 20 comprend également :
- Amélioration du 4c4 : le mode 4c4 bénéficie d’une mise à jour qui inclut deux arènes plus grandes, mieux adaptées à huit joueurs, et davantage de plaques turbo.
- Progression du Rocket Pass repensée : la quantité d’EXP nécessaire pour passer au niveau suivant devient la même pour tous les niveaux, les butins obtenus via les défis sont remplacés par de l’EXP, et d’autres modifications de la progression du Rocket Pass attendent les joueurs dans la Saison 20.
- Le hérisson le plus emblématique du jeu vidéo : les joueurs peuvent foncer à travers le Rocket Pass pour gagner des récompenses sur le thème d’un certain hérisson amateur de hot-dogs au piment qui file à toute allure, et découvrir davantage de contenus Sonic the Hedgehog plus tard dans la saison.
- Des défis New Driver : pour réduire les cas de smurfing et garantir des parties plus équitables et fun, les nouveaux comptes doivent désormais terminer les défis New Driver au lieu d’atteindre le niveau 20 afin d’accéder aux modes de jeu compétitifs.