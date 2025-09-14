Une dose de nostalgie avec la Saison 20 de Rocket League

Partager Facebook

Le passé revient à la mode dans la Saison 20 de Rocket League, qui donnera son coup d’envoi le 17 septembre ! Les joueurs pourront découvrir l’arène Boostfield Mall, la récompense de connexion roues Trop chébran ainsi qu’un Rocket Pass qui met en vedette le châssis de voiture Pontiac Firebird (hitbox Breakout), débloqué automatiquement avec le Rocket Pass Premium.

La Saison 20 comprend également :