Bagger Drama : première au cinéma Le Cinématographe à 20h 30 Lausanne en présence de l’équipe du film

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après « The Driven Ones” où Piet Baumgartner nous faisait découvrir en 2024 la future élite managériale à l’université de St-Gall, le réalisateur Suisse alémanique revient avec un drame familial magistral.

Le pitch ? La location et la vente de pelleteuses requièrent toute l’attention de la famille. Lorsque leur fille est victime d’un accident mortel en faisant du sport, l’idylle familiale supposée vole en éclats. Ils n’ont jamais appris à parler de leurs sentiments. Ils doivent maintenant s’unir pour régler la succession de l’entreprise. Ce n’est pas si simple de concilier tous les besoins.

Se déroulant sur quatre ans, le film aborde le douloureux processus de deuil et les bouleversements familiaux qui en découlent avec pudeur et intelligence. On suit les cheminements respectifs de la mère, du père (Phil Haves) et du frère de la défunte. Chaque section se concentre plus particulièrement sur un membre de la famille. Après son succès dans le documentaire, Piet Baumgartner démontre tout son talent pour la fiction.

Pour la première du film à Lausanne le 17 septembre, le réalisateur Piet Baumgartner et l’acteur principal Phil Haves seront présents pour rencontrer le public au cinéma le Cinématographe à 20h 30.

Bagger Drama

Un film de Piet Baumgartner

Avec Bettina Stucky, Phil Haves, Vincent Furrer

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 1h34

Date de sortie : mercredi 17 septembre 2025