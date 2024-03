PlayStation Plus, les jeux de mars

En mars, Sony présente une offre généreuse pour les abonnés du PS Plus, visant à offrir une expérience de jeu de haute qualité.

Avec huit nouveaux titres ajoutés au catalogue, les joueurs auront un choix varié pour leur divertissement. Parmi ces jeux figurent des titres attendus tels que Marvel’s Midnight Suns et Dragon Ball Z Kakarot, ainsi que d’autres jeux populaires comme Resident Evil 3 et NBA 2K24 Edition Kobe Bryant. Cette sélection promet de satisfaire les attentes des fans, qu’ils soient sur PS4 ou PS5.

Marvel’s Midnight Suns, développé par Firaxis Games et sorti en 2022, est l’un des points forts de cette offre. Ce jeu de rôle tactique a reçu des éloges pour ses qualités captivantes, offrant aux joueurs une expérience immersive. La liste complète des jeux révèle une diversité d’options, des jeux de sport aux jeux d’action en passant par les jeux de rôle, garantissant ainsi quelque chose pour tous les goûts.

Pour les abonnés à la formule Premium, cinq titres rétro supplémentaires sont disponibles, ajoutant une touche nostalgique à l’offre. Des classiques comme Jak and Daxter : The Lost Frontier et Cool Boarders raviveront probablement des souvenirs chez de nombreux joueurs. Cette inclusion de titres rétro élargit encore davantage la portée de l’offre, offrant aux abonnés une véritable expérience de jeu variée.

L’annonce de ces nouveaux ajouts témoigne de l’engagement de Sony à fournir un service PS Plus de qualité, offrant aux joueurs un accès à une bibliothèque de jeux en constante expansion. Cette stratégie vise à fidéliser les abonnés en leur offrant un contenu attrayant et diversifié, tout en attirant de nouveaux joueurs grâce à des titres populaires et des exclusivités.

Alors que la concurrence dans le monde du jeu en ligne continue de s’intensifier, cette offre compétitive de Sony montre sa détermination à rester à la pointe de l’industrie. En offrant une gamme de jeux variée et de qualité, le géant japonais cherche à consolider sa position sur le marché et à répondre aux attentes toujours croissantes des joueurs.

En résumé, l’annonce des nouveaux titres ajoutés au PS Plus ce mois-ci témoigne de l’engagement de Sony envers ses abonnés, offrant une sélection diversifiée de jeux de haute qualité pour répondre aux goûts de chacun. Que ce soit avec des titres récents ou des classiques rétro, cette offre promet d’offrir des heures de divertissement aux joueurs sur PS4 et PS5, renforçant ainsi la position de Sony dans l’industrie du jeu vidéo.

Pour en apprendre davantage concernant cette offre mensuelle, découvrez ci-dessous la liste détaillée révélée par le développeur.

NBA 2K24 Edition Kobe Bryant (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Marvel’s Midnight Suns (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Resident Evil 3 (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Lego DC Supervillains (PS4)

(PS4) Mystic Pillards : Remastered (PS5)

(PS5) Blood Bowl 3 (PS4 et PS5)

(PS4 et PS5) Super Neptunia RPG (PS4)

(PS4) Dragon Ball Z : Katarot(PS5)

Les joueurs qui sont abonnés à la formule Premium pourront également récupérer cinq différents titres rétro, à savoir :