Apple Arcade, des jeux qui valent le détour

Apple Arcade, le service d’abonnement d’Apple, propose à ses membres une collection impressionnante de plus de 200 jeux variés, dépourvus de publicités et d’achats intégrés.

Qu’il s’agisse de jeux de sport, de RPG ou de casse-tête, les joueurs trouveront certainement leur bonheur dans cette vaste sélection. En plus des jeux populaires, Apple Arcade propose également des exclusivités telles que Grindstone, qui sont disponibles sur d’autres plateformes après une période d’exclusivité Apple Arcade.

Parmi les titres phares d’Apple Arcade, on trouve des jeux uniques comme Stitch, un jeu d’arcade charmant basé sur la broderie, ainsi que Disney Melee Mania, un jeu de combat familial en 3v3 mettant en scène des personnages emblématiques de Disney et Pixar. Pour les amateurs de RPG, des jeux comme Oceanhorn 2 et Star Trek: Legends offrent des aventures captivantes dans des univers variés. Les amateurs de jeux de défense de tour trouveront également leur compte avec des titres comme Bloons TD 6.

Sneaky Sasquatch, élu Jeu de l’année par Apple Arcade lors de son lancement, permet aux joueurs d’incarner un Sasquatch dans un camping, offrant une expérience unique et divertissante. De plus, les fans de Sonic retrouveront le hérisson bleu dans Sonic Dream Team, un nouveau jeu de plateforme passionnant. Enfin, Samba de Amigo: Party-To-Go modernise le jeu de rythme classique de SEGA pour une nouvelle génération de joueurs.

Avec son catalogue diversifié et ses exclusivités attractives, Apple Arcade offre une expérience de jeu mobile de qualité supérieure, sans les interruptions de publicités ou les achats in-app. Qu’il s’agisse de jeux de tous genres, des RPG aux jeux de plateforme en passant par les jeux de défense, Apple Arcade répond aux besoins de tous les types de joueurs. L’avenir du gaming mobile semble prometteur avec ce service qui continue d’élargir son catalogue et de proposer des expériences de jeu uniques.