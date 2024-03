Apple, de nouveaux MacBook Air avec puces M3

Partager Facebook

Twitter

Pinterest



Apple surprend à nouveau avec une mise à jour rapide de sa série MacBook Air, déployant une puce M3, traditionnellement réservée aux versions Pro du MacBook et aux derniers iMac, sur les nouveaux modèles de 13 et 15 pouces.

La puce M3 offre des améliorations significatives de performance, avec une augmentation d’environ 17% pour les tâches à un seul cœur et de 21% pour les tâches multi-cœurs par rapport au M2 précédent. De plus, la performance GPU connaît une amélioration de 15%, réduisant la distinction entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Malgré ces avancées, le design extérieur du MacBook Air reste inchangé, conservant son écran de 13,6 pouces et son système de quatre haut-parleurs.

La version 15 pouces du MacBook Air, bénéficiant également de la mise à jour du M3, conserve les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, avec une mémoire de 8 Go. Bien que ne convenant pas aux utilisateurs intensifs, ces ordinateurs offrent un chipset extrêmement puissant, avec une capacité maximale de 24 Go de RAM et 2 To de stockage. Les prix sont fixés à 1 299 € pour le modèle de 13 pouces et à 1 599 € pour celui de 15 pouces. La production du MacBook Air M1 est arrêtée, soulignant l’engagement d’Apple dans l’optimisation continue des nouvelles générations. Les précommandes sont ouvertes, avec une sortie officielle prévue pour le vendredi 8 mars.