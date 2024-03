Apple ne restreindra pas les apps web en Europe

Partager Facebook

Apple a pris la décision de rétablir le support des Progressive Web Apps (PWA), également connues sous le nom d’applications Web, sur les iPhones en Union européenne, après avoir initialement restreint leurs capacités dans la deuxième version bêta d’iOS 17.4.

Les PWA agissent comme des applications natives, offrant des fonctionnalités tout en occupant un espace minimal sur le téléphone. Cependant, la restriction était due à des préoccupations de sécurité, notamment la possibilité d’accès non autorisé à des données et caméras par des applications Web malveillantes.

Cette décision controversée a suscité des enquêtes des autorités de régulation et des préoccupations exprimées par des défenseurs de l’Internet ouvert, dont Mastodon, Cory Doctorow et Malte Ubl de Vercel. Face à cette pression, Apple a choisi de faire marche arrière et de réintroduire le support des PWA dans la prochaine version publique d’iOS 17.4. Cependant, cette mesure ne s’applique qu’aux applications Web basées sur WebKit, excluant les utilisateurs de navigateurs avec d’autres moteurs.

Le rétablissement du support des PWA est considéré comme une victoire pour les partisans de l’Internet libre, bien que des questions subsistent quant à la manière dont cette décision sera mise en œuvre et quel sera son impact sur l’écosystème des applications Web. La réintroduction des PWA montre la flexibilité d’Apple face aux préoccupations des régulateurs et des défenseurs de l’Internet ouvert, soulignant l’équilibre entre la sécurité et la libre accessibilité des applications Web sur ses appareils.