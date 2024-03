Xbox, un nouvel événement en vue

Partager Facebook

Xbox annonce un événement spécial, le Xbox Partner Preview, prévu pour le 6 mars 2024, au cours duquel les développeurs de la société partageront des annonces importantes concernant plusieurs titres à venir sur Xbox et PC.

Diffusé sur les chaînes officielles Xbox YouTube et Twitch à partir de 18 heures GMT, l’événement présentera plus d’une douzaine de jeux, dont Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et The First Berserker: Khazan. De nouveaux titres pourraient également être dévoilés.

Bien que peu d’informations aient été divulguées sur les jeux en question, l’annonce suscite l’excitation chez les fans de Xbox, qui auront enfin des réponses à leurs interrogations sur les futurs projets de la société. Xbox a été au cœur des discussions en début d’année en raison du passage de certaines de ses exclusivités vers d’autres plateformes. Parallèlement, la société est également saluée pour son offre attrayante aux abonnés du Xbox Game Pass en mars, comprenant l’ajout symbolique de Diablo IV, un titre majeur de 2023, marquant le rôle potentiel d’Activision Blizzard dans l’écosystème Xbox.

Les mois à venir s’annoncent intéressants pour les joueurs Xbox avec l’arrivée prévue de titres phares tels que Hellblade 2 et Avowed. L’événement du 6 mars promet des surprises pour les fans et constitue une opportunité de découvrir les nouveautés à venir dans l’écosystème gaming de Microsoft.