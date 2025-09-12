Apple démocratise ses innovations santé en élargissant leur accès aux anciennes générations de montres connectées

Partager Facebook

La firme de Cupertino franchit une nouvelle étape dans sa stratégie liée au bien-être numérique. Si le lancement récent de trois modèles inédits d’Apple Watch a retenu l’attention des amateurs de technologie, c’est une annonce d’une tout autre portée qui s’impose aujourd’hui : l’extension de fonctionnalités médicales avancées à un large éventail de montres plus anciennes. Par ce choix, Apple confirme son ambition de transformer la montre connectée en véritable auxiliaire de santé personnelle.

L’hypertension sous surveillance, une avancée attendue

Au cœur de ces nouveautés figure une fonctionnalité longtemps pressentie : la détection de l’hypertension artérielle. Exploitant les capteurs déjà intégrés aux appareils, ce dispositif ambitionne de signaler à l’utilisateur toute tendance persistante vers une pression sanguine élevée, facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, infarctus et accidents vasculaires cérébraux en tête.

Toutefois, cette avancée médicale demeure tributaire des autorisations réglementaires, notamment celles de la très scrutée Food and Drug Administration (FDA) américaine. Malgré ces étapes préalables, Apple annonce une diffusion mondiale dès ce mois-ci, couvrant plus de 150 pays, de l’Union européenne aux États-Unis. Et fait rare dans l’industrie, l’innovation ne se limite pas aux modèles les plus récents : les possesseurs des Series 9, Series 10 et Ultra 2 pourront également en bénéficier via une simple mise à jour logicielle.

Le sommeil mesuré, une notation pour la qualité du repos

En parallèle, la marque à la pomme perfectionne son approche du suivi nocturne grâce à un nouveau « score de sommeil ». Présenté sous la forme d’une note sur 100, il prend en compte trois paramètres essentiels : la durée totale du repos, la régularité des cycles de coucher et la fréquence des interruptions. Ces informations, accessibles depuis le cadran ou l’application Santé, visent à offrir une vision plus fine de la qualité du sommeil.

À compter du 15 septembre, avec le déploiement officiel de watchOS 26, cette innovation sera disponible non seulement sur les modèles de dernière génération mais aussi sur plusieurs versions antérieures : l’Apple Watch SE (2ᵉ génération), les Series 6 à 10, ainsi que les Ultra et Ultra 2.

Une stratégie qui dépasse le simple renouvellement technologique

Cette politique marque un tournant notable : Apple choisit de ne plus réserver ses percées majeures à ses seuls nouveaux produits. En permettant à des générations antérieures de profiter de ces outils de santé, l’entreprise renforce la fidélité de ses utilisateurs et encourage une adoption plus large de ses technologies sans imposer systématiquement l’achat d’un appareil dernier cri.

Ainsi, au-delà du gadget connecté, la montre Apple s’impose peu à peu comme un instrument de prévention, un compagnon discret mais vigilant, capable d’accompagner une population toujours plus soucieuse de son bien-être quotidien.