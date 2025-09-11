Faites équipe et terrassez vos adversaires dans DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA, disponible sur mobile, consoles et PC

GEKISHIN SQUADRA est le premier jeu de stratégie gratuit Dragon Ball dans lequel les joueurs s’affrontent dans des combats épiques, incarnant les différents personnages emblématiques de la série.
n plus des 17 héros jouables actuellement, 5 nouveaux héros font leur apparition !
- Cell forme parfait
Héros qui absorbe l’énergie vitale de ses adversaires afin d’atteindre sa forme parfaite. Attirez l’ennemi, puis frappez-le dans le dos lorsqu’il s’enfuit pour absorber son énergie vitale !
- C-17
Un héros qui se bat tout en protégant ses alliés à l’aide de barrières protectrices. Combattez sur tous les fronts grâce à votre énergie infinie et menez votre équipe à la victoire !
- Hit
Un tueur à gages qui assène des coups critiques dans l’angle mort des ennemis ! Infligez à la cible l’effet « Effroi de la mort », puis traquez et acculez l’ennemi à la vision réduite pour mener à bien la mission rapidement !
- Kale Super Saiyan Berserker
Normally supporting from the shadows, this berserker can wreak havoc on the front lines while on a rampage! Get close at your own risk!
- Gamma 1 & Gamma 2
Un duo de super héros, avec Gamma 1, spécialisé dans les combats de groupe, et Gamma 2, expert des affrontements en petit comité ! Associez les deux héros avec la « Pose spéciale » pour anéantir le mal grâce à leurs techniques combinées !
DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA est disponible sur iOS, Android, Playstation 5/4, Nintendo Switch et STEAM.