Apple dévoile les MacBook Air M5 et MacBook Pro M5 Pro / M5 Max

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Apple lance une nouvelle génération de MacBook avec la puce M5, plus de puissance pour l’IA et un stockage amélioré.

La série d’annonces d’Apple se poursuit avec une nouvelle génération d’ordinateurs portables. Après la présentation de l’iPad Air M4 et de l’iPhone 17e, la firme de Cupertino lève le voile sur trois nouveaux MacBook : le MacBook Air M5 ainsi que deux modèles MacBook Pro dotés des puces M5 Pro et M5 Max. Cette nouvelle gamme vise à renforcer les performances, notamment dans les usages liés à l’intelligence artificielle et à la création de contenus.

MacBook Air M5 : un ultrabook modernisé

Le MacBook Air bénéficie à son tour de la puce Apple M5, déjà introduite sur certains MacBook Pro fin 2025. Ce processeur de nouvelle génération repose sur une architecture dotée de 10 cœurs CPU et jusqu’à 10 cœurs GPU, intégrant également des accélérateurs dédiés aux tâches d’intelligence artificielle.

Selon Apple, les opérations liées à l’IA seraient jusqu’à quatre fois plus rapides qu’avec la puce M4. Cette évolution vise notamment les applications de traitement d’image, de montage vidéo ou de productivité avancée.

Le MacBook Air adopte également la nouvelle puce sans fil N1, compatible avec les standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Autre amélioration notable : la capacité de stockage de base est désormais doublée et atteint 512 Go. Malgré ces évolutions, Apple maintient le prix de départ à 1 199 euros, identique à celui de la génération précédente.

MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : des performances professionnelles

La gamme MacBook Pro se décline désormais en versions 14 et 16 pouces équipées des nouvelles puces Apple M5 Pro et Apple M5 Max. Ces processeurs reposent sur une architecture baptisée Fusion, qui combine deux puces en un seul système sur puce (SoC) afin d’optimiser les performances et l’efficacité énergétique.

Le processeur comprend jusqu’à 18 cœurs CPU et peut atteindre 20 cœurs graphiques pour la version M5 Pro, et jusqu’à 40 cœurs GPU pour la variante M5 Max. L’ensemble intègre également le Media Engine, le moteur neuronal dédié à l’IA, le contrôleur mémoire et la connectique Thunderbolt 5.

La partie CPU se compose de six « super cœurs » associés à douze cœurs haute performance. Apple affirme que les tâches liées à l’intelligence artificielle pourraient être jusqu’à quatre fois plus rapides que sur les puces M4 Pro et M4 Max.

Stockage plus rapide et mémoire renforcée

Les nouveaux MacBook Pro profitent également d’un stockage nettement accéléré, avec une vitesse atteignant 14,5 Go/s, soit environ deux fois plus rapide que la génération précédente. La capacité minimale est désormais fixée à 1 To pour les modèles M5 Pro et à 2 To pour les versions M5 Max.

Côté mémoire vive, le M5 Pro peut être configuré jusqu’à 64 Go avec une bande passante de 307 Go/s. Le M5 Max pousse encore plus loin les capacités avec jusqu’à 128 Go de RAM et une bande passante de 614 Go/s, des caractéristiques particulièrement adaptées aux workflows professionnels intensifs.

Comme le MacBook Air, ces modèles intègrent également la puce N1 pour profiter des standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.

Prix et disponibilité

Les nouveaux MacBook Pro débutent à CHF 1599.- euros pour la version 14 pouces équipée de la puce M5 et à CHF 2499.- pour le modèle 16 pouces. Les versions M5 Max sont proposées à partir de CHF 3399.- pour le MacBook Pro 14 pouces et CHF 3699.- pour le modèle 16 pouces.

Les précommandes pour l’ensemble de cette nouvelle génération de MacBook ouvriront le 4 mars à 15 h 15, avec une disponibilité commerciale prévue dès le 11 mars.

Une nouvelle génération de MacBook tournée vers l’IA

Avec ces MacBook Air M5 et MacBook Pro M5 Pro / M5 Max, Apple poursuit sa stratégie d’intégration étroite entre matériel et intelligence artificielle. Puissance accrue, stockage plus rapide et connectivité modernisée : cette nouvelle génération d’ordinateurs portables vise autant les utilisateurs créatifs que les professionnels à la recherche de performances de pointe.