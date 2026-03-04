Date et prix pour la simulation sportive de Konami sur Switch 2

Le nouvel opus de la franchise eFootball, sera lancé le 3 juin 2026 au prix public conseillé de 19,99 €, disponible exclusivement en téléchargement sur Nintendo Switch 2.
Accessible aussi bien aux fans de PES qu’aux nouveaux joueurs de jeux de football, un bonus pour tout achat anticipé de la version numérique inclut le légendaire Lionel Messi en tant que joueur dans le mode « World Tour ».
Modes de jeu et fonctionnalités
- World Tour : créez votre propre club et participez à des tournois à travers le monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez la conquête du monde.
- International Cup : la compétition internationale la plus prestigieuse revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale et affrontez les meilleures nations sur la plus grande scène du football, là où l’histoire s’écrit et où se joue le titre mondial.
- Modes accessibles aux débutants : lancez-vous dans des expériences amusantes et accessibles, comme le football à 6 contre 6, conçu pour offrir une action rapide et de nombreuses occasions de marquer. Le rang évalue les performances et permet aux joueurs de progresser naturellement à mesure qu’ils s’améliorent.
- Jeu local et en ligne : profitez de matchs à tout moment et partout, en solo, en défiant vos amis via une connexion locale sans fil, ou en vous mesurant à des joueurs du monde entier dans des compétitions en ligne.