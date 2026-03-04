Date et prix pour la simulation sportive de Konami sur Switch 2

Le nouvel opus de la franchise eFootball, sera lancé le 3 juin 2026 au prix public conseillé de 19,99 €, disponible exclusivement en téléchargement sur Nintendo Switch 2.

Accessible aussi bien aux fans de PES qu’aux nouveaux joueurs de jeux de football, un bonus pour tout achat anticipé de la version numérique inclut le légendaire Lionel Messi en tant que joueur dans le mode « World Tour ».

Modes de jeu et fonctionnalités