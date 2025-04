Le Oura Ring innove avec l’intelligence artificielle et son nouvel « Advisor »

Partager Facebook

La société Oura, spécialisée dans les technologies dédiées au bien-être, annonce le lancement d’une fonctionnalité révolutionnaire, l’« Oura Advisor », propulsée par l’intelligence artificielle.

Attendue dans les deux semaines à venir, cette mise à jour s’adresse aux utilisateurs des générations 3 et 4 de la célèbre bague connectée. Si l’application Oura, déjà riche en informations sur la qualité du sommeil, l’activité physique, le niveau de préparation et le cycle menstruel de ses utilisateurs, a su séduire de nombreux adeptes, cette nouvelle fonctionnalité marque une véritable avancée dans l’accompagnement personnalisé.

L’Oura Advisor se positionne comme un « coach de bien-être personnel », une sorte d’assistant virtuel intelligent capable de décoder les données recueillies par la bague et d’offrir des conseils adaptés à chaque utilisateur. Ce nouvel outil vous permettra d’interagir directement avec vos données de santé, vous offrant ainsi un accompagnement proactif et personnalisé pour optimiser votre quotidien.

À l’activation de l’Oura Advisor, une mise à jour de l’application Oura sera requise. Avant de vous lancer, vous pourrez définir les paramètres de votre expérience en choisissant entre deux modes de communication : un ton conversationnel, à la fois bienveillant et encourageant, ou un ton direct, plus axé sur l’atteinte des objectifs. De plus, la fréquence des interactions avec l’Advisor pourra être ajustée à votre convenance, avec des options allant de l’échange quotidien à une simple interaction hebdomadaire ou trihebdomadaire. En cas de réticence envers l’intelligence artificielle, il sera également possible de désactiver totalement cette fonction.

Actuellement disponible uniquement en anglais, l’Oura Advisor sera bientôt proposé dans d’autres langues au fil de l’année. Pour poser une question à l’Advisor, il vous suffira de cliquer sur l’icône de fonction plus située dans le coin inférieur droit de l’application, là où vous enregistrez habituellement vos informations relatives à votre cycle menstruel ou à votre activité physique. Une option intitulée « Dive in with Advisor » sera également présente dans l’onglet quotidien, permettant une exploration encore plus approfondie des données.

Oura a également pensé à faciliter l’adoption de cette fonctionnalité en proposant des suggestions préétablies, idéales pour se familiariser avec l’outil. Par exemple, vous pourrez rapidement accéder à un graphique illustrant vos scores de sommeil sur une semaine, ou découvrir de nouvelles tendances nécessitant votre attention. De plus, l’Advisor vous proposera des plans de repas personnalisés pour améliorer votre alimentation et atteindre vos objectifs de bien-être, qu’il s’agisse de courir un marathon ou de modifier vos habitudes matinales. Plus vous interagissez avec l’Advisor, plus ses recommandations deviendront spécifiques et pertinentes.

À l’instar de toute technologie basée sur l’intelligence artificielle, Oura assure que l’Advisor évoluera avec le temps, s’adaptant de manière continue aux besoins et préférences des utilisateurs. Si vous êtes déjà utilisateur d’Oura, attendez-vous à voir cette fonctionnalité débarquer dans votre application dans les semaines à venir.