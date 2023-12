Apple iOS 17.2, les nouveautés

Partager Facebook

Apple a publié iOS 17.2 tout récemment, la première mise à jour “majeure” depuis iOS 17.1 en septembre. S’il y a bien eu plusieurs petits correctifs depuis lors, la version 17.2 marque le retour des mises à jour riches en fonctionnalités. Voici les nouveautés :

Journal

Journal est probablement la plus grosse nouveauté, une app de journaling signée Apple. L’entreprise avait annoncé cette app durant sa dernière WWDC en date, mais l’application n’avait pas pu être intégrée dans iOS 17.0 ni iOS 17.1.

Apple fait la différence entre Journal et d’autres apps similaires en venant puiser intelligemment dans les choses que vous faites sur votre iPhone pour créer des entrées. Photos, endroits visités, musique écoutée, sessions de sport, toute votre activité permet de créer des entrées dans votre journal. Libre à vous, ensuite, de modifier ou d’ajouter ce que vous souhaitez.

Vérification des clefs dans iMessage

Pour les personnes “à risque”, cette fonctionnalité permet de confirmer que la personne avec qui elles échangent est bien celle qu’elle prétend être. Si l’iPhone détecte un qu’appareil non reconnu a pénétré les serveurs cloud et infiltré votre conversation, vous recevrez une alerte. Il y a même un code que vous pouvez utiliser pour confirmer l’identité de l’autre personne.

Désactiver l’historique d’écoute pendant un mode Concentration

Cette nouvelle mise à jour vous permet de désactiver l’historique d’écoute d’Apple Musique pour le mode Concentration de votre choix. Si vous écoutez une musique ambiante alors que votre mode concentration Travail est actif et que vous ne voulez pas que celle-ci soit ajoutée à votre historique, c’est désormais possible.

La traduction peut désormais être assignée au Bouton Action

Le Bouton Action de l’iPhone 15 Pro est super cool et il peut être utilisé de bien des manières. Maintenant, vous pouvez ajouter la traduction à la liste. Si vous choisissez l’option Traduire dans iOS 17.2, vous pouvez utiliser le Bouton Action pour ouvrir l’app Traduction.

La flèche de défilement intelligente arrive

Présentée dans le cadre d’iOS 17.0, cette flèche est enfin là. Lorsque vous mettez à jour et que vous ouvrez une discussion qui a beaucoup avancé sans vous, une flèche vous permettra de remonter jusqu’au premier message non lu.

Réagir avec des emoji ou stickers

Une autre fonctionnalité initialement prévue pour iOS 17.0 : en plus des réactions habituelles, iOS 17.2 permet de réagir avec un emoji ou un sticker. Et puisque iOS 17 permet de transformer tout et n’importe quoi en sticker, vous pouvez réagir aux messages avec n’importe quoi.

De plus, l’avertissement de contenu sensible est étendu aux stickers. Cette option vient flouter le contenu sensible. Celle-ci n’était opérationnelle que pour les images dans Messages, mais elle floute désormais les stickers concernés à moins que l’utilisateur ne décide de les voir. Une fonction désactivable à l’envie.

Playlist de favoris

Les Favoris d’iOS 17.1, qui remplace la fonction “Love”, sont désormais ajoutés automatiquement à une nouvelle playlist Favoris. Celle-ci permet de réécouter les chansons que vous avez marquées comme favorites.

Vidéo spatiale

Si vous avez un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, vous pouvez enregistrer des Vidéos Spatiales, conçues spécifiquement pour être visionnées sur Apple Vision Pro. Lorsque visionnées sur un iPhone, elles ressemblent à des vidéos traditionnelles.

Prise en charge de la recharge sans fil Qi2

iOS 17.2 met aussi à jour la recharge sans fil des iPhone 13 et plus récents, la rendant compatible avec Qi2. Ce standard apporte MagSafe à tous les smartphones compatibles Qi2, avec une recharge pratique et magnétique à 15 W maximum. Mais pour l’heure, personne n’a encore de chargeur sans fil Qi2. Autrement dit, pour l’instant, restez avec MagSafe.

Vitesse de mise au point améliorée pour le téléobjectif

La vitesse de mise au point du téléobjectif de l’iPhone 15 Pro Max a été améliorée. Il devrait être plus facile de faire le point sur les petits objets à longue distance.

Météo

De nouvelles méthodes de suivi de la pluie et la neige font leur apparition. De plus, il y a une nouvelle carte des vents montrant les vitesses sur les prochaines 24 heures, ainsi qu’un nouveau tracker des phases de la lune.

Changements dans les widgets

Vous avez désormais trois nouvelles options de widget Météo : Détails, Prévisions Quotidiennes et Lever et Coucher du Soleil. Il y a aussi une nouvelle horloge.

Améliorations de AirDrop

Avec iOS 17.2, AirDrop a désormais des options de partage de contact étendues, ainsi que la possibilité de partager des cartes d’embarquement, des billets de cinéma et autres, simplement en rapprochant deux iPhone.

Remplissage automatique amélioré

Cette nouvelle fonction peut identifier intelligemment les champs dans des PDF et autres documents, vous permettant d’ajouter rapidement des données.

REPORTÉ : Playlists partagées dans Music

Initialement, iOS 17.2 devait introduire la possibilité de collaborer sur des playlists. Des utilisateurs d’iOS 17.2 pouvaient contribuer sur une même playlist, ajoutant des titres ou modifiant leur ordre. Cette option a malheureusement été reportée à 2024.

Changements mineurs

Plusieurs fonctionnalités plus mineures font leur apparition avec iOS 17.2. Il y a désormais une option texte arc-en-ciel lorsque vous créez une Affiche de Contact et Apple Livres propose une nouvelle fonction “Fondu Rapide” quand vous tournez les pages. Il est aussi possible de changer la taille du corps de vos Memoji et Siri peut accéder en toute confidentialité à vos données Santé via des commandes vocales.

iTunes ne permet plus d’acheter des séries TV et films, vous redirigeant vers l’app Apple TV pour ce faire. L’app Fitness vous permet de vous concentrer sur l’audio pendant une session. Cette mise à jour corrige aussi un souci avec la recharge sans fil dans certaines voitures.