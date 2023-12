Conqueror’s Blade Avalon est désormais disponible

Partager Facebook

Lancement de la saison Avalon pour leur MMO tactique Conqueror’s Blade. Cette mise à jour gratuite introduit des unités inspirées des chevaliers de la légende arthurienne, mais aussi de nouvelles quêtes, des événements spéciaux, et des récompenses exclusives via le Passe de Bataille.

La Cavalerie de Caradoc (3 étoiles) : Les Cavaliers de Caradoc sont des guerriers agiles, connus pour leur capacité à changer rapidement de trajectoire plusieurs fois au cours d’une charge. Ils sont capables de pénétrer les lignes adverses très facilement, mais leur armure légère les rend vulnérables. Leur agilité n’a d’égale que leur bravoure et ils sont admirés par leurs pairs. Leurs capacités uniques leur permettent de prendre l’ennemi à revers et d’être une menace pour les lignes arrières. Cette unité est capable de charger vers une cible et d’infliger des dégâts à quiconque se trouve sur son passage.

Les Gardes Royaux de Perceval (4 étoiles) : Les Gardes Royaux de Perceval sont équipés de boucliers et de javelots, ce qui les rend dangereux de près comme de loin. Ils excellent dans les contre-attaques défensives, bloquant efficacement les unités ennemies qui s’approchent. En première ligne, ils sont capables de noyer leurs ennemis sous une pluie de javelots. Bien qu’ils ne soient pas aussi efficaces en attaque que certains soldats, ils sont idéaux pour défendre et protéger leurs camarades.

Les Chevaliers de la Reine (5 étoiles) : Les Chevaliers de la Reine sont d’habiles bretteurs, capables de bloquer les attaques ennemies et d’infliger de redoutables coups d’estoc. Spécialistes du duel, ils se démarquent par leur style très singulier à l’épée et au bouclier. Contrairement à d’autres fantassins similaires, ils portent une armure légère ainsi que’une épée de duel et disposent de compétences martiales supérieures. Si leur agilité est la clé de leur succès, leur armure légère est paradoxalement leur talon d’Achille. Les Chevaliers de la Reine bénéficient toutefois d’une invulnérabilité de courte durée grâce à l’une de leurs techniques, et sont capables de terrasser leurs ennemis rapidement avec un enchaînement d’escrime.

Grâce au Passe de Bataille de la mise à jour Avalon, les joueurs peuvent débloquer deux nouvelles tenues sur le thème d’Arthur. L’une d’entre elles se débloque immédiatement avec le Passe de Bataille Premium, tandis que l’autre apparait lorsque les joueurs atteignent le niveau le plus élevé.