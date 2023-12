ARCHETYPE ENTERTAINMENT VOUS PRÉSENTE EXODUS, UN RPG DE SCIENCE-FICTION ÉPIQUE PLONGEANT LES JOUEURS AU COEUR D’UNE HISTOIRE CHARGÉE D’ÉMOTIONS

Partager Facebook

Le nouveau studio fondé par James Ohlen, concepteur légendaire de jeux de rôle, présente pour la première fois un univers de science-fiction original dans lequel les joueurs doivent prendre des décisions impossibles tout en sachant que le temps qui passe est leur ennemi. Matthew McConaughey laisse entrevoir un premier rôle dans les jeux vidéo et une première bande-annonce dévoilée aux Games Awards.

Archetype Entertainment, un studio de jeux vidéo situé à Austin et composé de développeurs vétérans des AAA, est intervenu lors des Game Awards pour présenter EXODUS son nouveau jeu de rôle (RPG) d’action-aventure de science-fiction épique. Le premier jeu du nouveau studio de James Ohlen, créateur légendaire de RPG, est un RPG narratif moderne mêlant récit cinématographique et émotion profonde, avec un vaste champ d’action pour les joueurs et un gameplay moderne de type AAA. L’histoire repose sur les conséquences des choix faits par les joueurs résultant de l’impact de la dilatation du temps ainsi que sur la façon dont ils changent la vie de ceux que nous aimons le plus.

« EXODUS ouvre un nouveau monde de science-fiction innovant qui pousse les joueurs à assumer les conséquences de leurs choix au fil du temps », a déclaré James Ohlen, cofondateur, chef de studio et directeur créatif exécutif d’Archetype Entertainment. « On invite le joueur, qui incarne le Traveler, à découvrir un univers de science-fiction original, un monde créé avec un degré de détail incroyable en collaboration avec des auteurs de science-fiction primés. Le mécanisme du jeu et l’histoire que nous avons créés s’articulent autour de l’impact de la dilatation du temps, un concept qui me fascine depuis que j’ai 12 ans. On utilise la dilatation du temps comme un catalyseur qui a une influence sur vos choix en jeu et qui déclenche des événements affectant vos relations avec vos proches et toute votre civilisation, pendant des générations. »

Dans EXODUS, l’humanité a fui une Terre mourante pour trouver un nouveau foyer dans une galaxie hostile. Ici, nous sommes des outsiders et nous luttons pour notre survie. En tant que Traveler, vous êtes le dernier espoir de l’humanité. Votre mission consiste à voler des armes et de la technologie extraterrestre à l’ennemi le plus puissant de l’univers : les Celestials. Mais il y a un petit problème : la dilatation du temps. En tant que Traveler en missions interstellaires, les journées qui s’écoulent pour vous sont des décennies. Les sacrifices que vous faites pour protéger vos proches ont des conséquences imprévisibles qui transforment votre monde ; ils redessinent l’avenir. En rentrant chez eux, vous êtes confrontés aux conséquences de vos choix. Dans EXODUS, le résultat de ces choix se manifeste à grande échelle et se répercute sur plusieurs générations.

« On a toujours rêvé de créer un jeu comme EXODUS, et on est vraiment ravis de pouvoir le réaliser avec le soutien d’une équipe incroyable à nos côtés. On développe un monde dont on pense que les joueurs voudront se saisir et on a hâte qu’ils explorent ce nouvel univers », a déclaré Chad Robertson, cofondateur, directeur général et producteur exécutif d’Archetype Entertainment. « Notre équipe apporte tout son talent et sa passion pour concevoir une expérience de jeu qui captivera les fans en créant un lien entre eux et leur personnage en fonction de leur influence sur le monde au fil du temps. »