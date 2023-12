eFootball 2024 accueille un nouveau mode de jeu et des améliorations

Avec cette mise à jour, eFootball 2024 apporte de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur et offre un nouveau niveau de fun. Le nouveau mode de jeu « My League » permet aux utilisateurs d’évoluer dans des ligues du monde entier, en jouant une saison contre les clubs de ces ligues contrôlés par l’IA.

Le mode Coopération a également été amélioré et les utilisateurs peuvent désormais rejoindre des inconnus et créer de nouveaux liens dans des matchs 3v3. En complément, un mini-jeu quotidien offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des prix incroyables chaque jour et chaque mois, au moment de leur connexion !

En plus de cette annonce, KONAMI a le plaisir de confirmer le nouveau format des tournois eFootball Championship. Deux événements seront ainsi organisés en 2024 : l’eFootball Championship Open (dans son format habituel) et la nouvelle compétition eFootball Championship Club Event.

My League

My League est un nouveau mode de jeu pour eFootball 2024. Il propose aux utilisateurs de jouer contre l’IA, une saison à la fois, avec leur Équipe de rêve. Ils peuvent également ajouter des joueurs prêtés par l’équipe qu’ils sélectionnent dans la ligue (par exemple, l’AC Milan dans la ligue italienne).

Tout au long de la saison, les utilisateurs verront des effets météorologiques et diverses nouvelles cinématiques, dont une célébration de trophée spéciale s’ils parviennent à finir en tête du classement !

Les utilisateurs peuvent jouer à ce nouveau mode autant de fois qu’ils le souhaitent et peuvent également changer de ligue lorsqu’une saison est complétée.

Coopération

Le mode Coopération est amélioré pour permettre aux utilisateurs d’en profiter seuls ou avec des amis. Ils peuvent désormais rejoindre d’autres joueurs solitaires pour former des équipes de trois personnes. Ils ont également la possibilité d’interagir dans le jeu grâce à des emojis pour réagir aux événements d’un match.

Jusqu’au 21 décembre, les utilisateurs qui jouent au mode Coopération pourront recevoir des récompenses dont 4 Programmes d’entrainement de compétences pour pouvoir développer leurs Équipes de rêve.

Mini-jeux de connexion

Chaque jour, les utilisateurs peuvent prendre part à des mini-jeux faciles et recevoir des items leur permettant d’améliorer leurs Équipes de rêve ou même de gagner de nouveaux joueurs. S’ils parviennent à compléter ces mini-jeux plusieurs jours consécutifs dans un mois, ils peuvent obtenir des récompenses comme des tirages pour de puissants joueurs Épiques !

Nouveau type de compétence – « Blitz Curler »

Cette mise à jour comprend également une nouvelle compétence qui ravira les utilisateurs ayant l’esprit offensif ! La compétence « Blitz Curler » permet des tirs contrôlés et tranchants avec une rotation verticale en utilisant le pied dominant d’un joueur ainsi que plus de 50% de la jauge de puissance.

L’eFootball Championship évolue en 2024

L’eFootball™ Championship 2024 marquera un nouveau chapitre pour les tournois esport officiels de la série eFootball™.

Tandis que l’eFootball Championship Open conservera son format, KONAMI annonce aujourd’hui un nouveau type de compétition : l’eFootball Championship Club Event.

Les Club Events inviteront les utilisateurs du monde entier à s’affronter en jeu pour devenir le meilleur fan de chaque club participant. Dans un premier temps, des qualifications en ligne auront lieu pour chaque région puis les vainqueurs régionaux se rassembleront dans une finale pour déterminant le représentant de chaque club lors des Finales mondiales.

Le premier Club Event, « eFootball Championship 2024 FC Barcelona », démarrera le lundi 11 décembre. Tout au long du tournoi, les utilisateurs d’eFootball et fans de football pourront gagner des récompenses in-game telles que des éditions spéciales de cartes Big Time ainsi que des cadeaux à l’effigie des clubs !