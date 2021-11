ARK: Ultimate Survivor Edition est désormais disponible en version physique

Partager Facebook

ARK: Ultimate Survivor Edition comprend ARK: Survival Evolved, ainsi que les packs d’extension : Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 et Genesis Part 2. Tous ces contenus ont été mis à jour et optimisés, ajoutant ainsi plus d’une centaine d’heures de jeu supplémentaire.

Dans ARK, domptez et chevauchez des créatures primitives lors de l’exploration de terres sauvages. Il vous faudra également vous allier avec d’autres joueurs lors d’affrontements tribaux épiques et voyager ensemble dans la plus grande aventure de tous les temps.

De la jungle aux jardins futuristes sur un vaisseau interstellaire, chaque environnement tentaculaire vous attend, prêt à être exploré. Découvrez une centaine d’espèces uniques, des créatures préhistoriques comme fantastiques, et apprenez à vous lier à elles ou à les vaincre. Complétez les notes et dossiers laissés par d’anciens explorateurs pour en apprendre davantage sur l’histoire surprenante des ARK. De plus, mettez au défi votre tribu et vos bêtes dans des combats face à des boss spectaculaires.