Arma Reforger introduit les mods sur PlayStation 5

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour la première fois depuis le lancement du jeu sur PS5 à la fin de l’année dernière, les joueurs peuvent découvrir, télécharger et jouer à du contenu créé par la communauté comme des modes de jeu personnalisés, des armes, des véhicules, des environnements et bien plus encore.

La communauté du modding a toujours été au cœur de l’expérience Arma. Désormais, grâce au cross-platform, les joueurs peuvent profiter du contenu moddé sur toutes les plateformes et combattre ensemble sur le champ de bataille.Bien que l’accent soit mis sur la prise en charge des mods sur PS5, cette mise à jour est également déployée sur d’autres plateformes afin d’assurer la stabilité du cross-play et d’implémenter des corrections de bugs et des optimisations.