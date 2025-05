Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dévoilé en grande pompe au salon technologique CES 2025, le Zenbook A14 d’Asus a marqué les esprits par son extrême légèreté, la robustesse inattendue de sa coque en ceraluminium, et une promesse audacieuse : une autonomie avoisinant les 30 heures, malgré l’usage d’un écran OLED énergivore. Petit tour de test…

Asus Zenbook A14 : l’ultraportable qui allie finesse extrême et endurance hors normes

Avec un poids à peine supérieur au kilogramme, l’Asus Zenbook A14 redéfinit les standards du PC ultraportable. Construit autour d’un châssis hybride mêlant aluminium et céramique, le ceraluminium, ce nouvel alliage confère à l’appareil une rigidité structurelle impressionnante sans compromettre sa légèreté. Contrairement à de nombreux modèles ultraminces, souvent sujets à des torsions ou déformations, le Zenbook A14 affiche une solidité exemplaire.

Mais c’est surtout sa longévité énergétique qui suscite l’admiration : en dépit d’un affichage OLED — réputé plus énergivore que les panneaux LCD — l’ordinateur a dépassé les 24 heures d’autonomie lors des essais. Ce chiffre le place juste derrière le HP OmniBook X 14, tout en surpassant la majorité des autres machines de sa catégorie.

Une configuration équilibrée, centrée sur l’autonomie et la portabilité

Le modèle examiné (référence UX3407) repose sur une puce Snapdragon X1-26-100 de Qualcomm, issue de la dernière génération de processeurs conçus pour les machines Windows fonctionnant sous architecture ARM. Bien que positionnée un cran en dessous des puissants Snapdragon X Plus et deux niveaux sous les X Elite, cette puce délivre une performance satisfaisante pour les usages quotidiens: navigation, bureautique, visioconférence.

L’appareil embarque 32 Go de mémoire vive et 1 To de stockage SSD, tandis que le traitement graphique repose sur l’unité Adreno intégrée. Grâce à un processeur neuronal capable de traiter 45 000 milliards d’opérations par seconde, le Zenbook A14 entre pleinement dans la catégorie des PC Copilot Plus, mis en avant par Microsoft pour leur compatibilité avec l’intelligence artificielle intégrée à Windows.

Un écran OLED convaincant, malgré quelques concessions

Le Zenbook A14 se dote d’un écran OLED de 14 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, suffisante pour offrir une image nette et bien contrastée. Si l’on regrette l’absence de fonctionnalités avancées comme le tactile ou un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz, l’écran compense par une excellente restitution des couleurs (100 % sRGB, 97 % AdobeRGB) et une luminosité respectable de 391 nits.

Comparé aux dalles LCD plus pixelisées mais moins vives du Surface Laptop 7 ou de l’OmniBook X 14, l’écran OLED du Zenbook se distingue par ses noirs profonds et son contraste élevé, essentiels pour une expérience visuelle immersive.

Ergonomie, design et finition : un quasi sans-faute

Le clavier profite d’un agencement spacieux, sans touches comprimées, et d’un retour tactile franc malgré une course de touche peu profonde. Cette sensation agréable est rendue possible grâce à un plancher de clavier rigide, qui empêche toute flexion parasite. Le pavé tactile, large et fluide, propose des gestes intelligents sur ses bords pour ajuster volume, luminosité ou naviguer dans une vidéo. Toutefois, la sensation mécanique de clic s’avère inégale selon la zone pressée — une faiblesse notable face aux trackpads haptiques de certains concurrents plus haut de gamme.

Autre bémol : les haut-parleurs intégrés, dont le rendu audio demeure très moyen. Bien qu’acceptables pour des contenus informatifs ou récréatifs légers, ils peinent à restituer les dialogues subtils ou les scènes sonores complexes. Heureusement, la présence d’une webcam Full HD avec capteur infrarouge pour la reconnaissance faciale Windows Hello apporte une touche bienvenue de sécurité biométrique en l’absence de lecteur d’empreinte.

Deux déclinaisons, deux philosophies

Le modèle UX3407 est vendu à CHF 1099 (prix indicatif relevé sur le net à ce jour) et propose une configuration généreuse. Une seconde version, récemment commercialisée 100 francs de moins, mise quant à elle sur un processeur plus performant (Snapdragon X Plus) mais sacrifie la capacité mémoire, divisée par deux. Fait intéressant, les deux modèles se différencient également par leur coloris inédits, obtenus par oxydation contrôlée du métal, sans peinture. Résultat : un gris « Iceland Gray » pour l’un, un beige « Zabriskie » pour l’autre, tous deux élégants et durables.

Des performances modestes mais suffisantes pour un usage courant

Si l’on regarde les résultats bruts des tests de performance (Geekbench, Cinebench, etc…), le Zenbook A14 se positionne dans la partie inférieure du tableau, derrière les machines équipées de processeurs Intel Core Ultra ou Snapdragon X Elite. À cela s’ajoutent des problèmes de compatibilité logicielle, inhérents à l’architecture ARM, notamment avec des applications non optimisées.

Cependant, dans une optique d’usage généraliste – bureautique, streaming, navigation – ces limitations restent peu perceptibles au quotidien. En matière d’intelligence artificielle, il tient tête à ses concurrents directs, grâce à une NPU de 45 TOPS, comparable à celle de l’Intel Core Ultra 7.

Une autonomie remarquable dans un format plume

Là où le Zenbook A14 impressionne véritablement, c’est sur le terrain de l’endurance énergétique. Avec un score dépassant les 24 heures d’autonomie réelle, il se hisse parmi les champions toutes catégories confondues. Asus annonce jusqu’à 32 heures en usage optimisé ; un chiffre certes ambitieux, mais qui témoigne d’un travail d’optimisation exemplaire. Grâce à son chargeur miniature, l’ensemble n’excède pas 1,4 kg dans un sac.

Un ultraportable à la croisée de la technicité et de la sobriété

En résumé, l’Asus Zenbook A14 parvient à conjuguer des qualités rarement réunies dans un même produit : légèreté extrême, solidité structurelle, autonomie record, écran OLED convaincant — le tout à un prix contenu pour sa gamme. Certes, quelques compromis subsistent, notamment sur la puissance ou les finitions audio, mais l’essentiel est là. Et pour les utilisateurs en quête d’un compagnon de voyage fiable, discret et élégant, il constitue une référence incontournable dans le paysage actuel des PC ultraportables.