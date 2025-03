Arma Reforger : la mise à jour 1.3 Fire Support est désormais disponible

Partager Facebook

Cette nouvelle mise à jour apporte un arsenal de nouveaux véhicules, d’armes et d’améliorations de gameplay qui redéfinissent de manière significative l’expérience de jeu. Entre les barrages de mortiers dévastateurs, les hélicoptères de combat et les bâtiments et arbres destructibles, aucune zone n’est à l’abri et les joueurs doivent s’adapter pour survivre !

Nouveaux véhicules & hélicoptères de combat

Deux véhicules d’infanterie redoutables sont arrivés sur le champ de bataille. Le LAV-25, équipé d’un canon automatique M242 de 25 mm et d’une mitrailleuse coaxiale M240 de 7,62 mm, offre aux forces américaines un nouvel engin de première ligne puissant, doté d’un viseur optique x7 pour les engagements à longue portée. En complément, le BRDM-2, véhicule de reconnaissance plus léger, renforce les forces soviétiques et FIA avec sa mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et son PKT de 7,62 mm. Les hélicoptères UH-1H et Mi-8MT ne sont plus de simples moyens de transport : ils proposent désormais des versions équipées de nacelles de roquettes amovibles et de viseurs collimateurs avancés pour un ciblage précis. Grâce à de multiples options de munitions et à une puissance de feu accrue, les pilotes peuvent dominer le champ de bataille depuis le ciel.

Mortiers & mécaniques de destruction

Arma Reforger introduit des systèmes de mortiers réalistes et immersifs qui permettent aux joueurs de freiner l’avancée ennemie, de perturber les lignes de ravitaillement et de semer la destruction à des kilomètres. Le mortier soviétique 2B14 de 82 mm et le mortier américain M252 de 81 mm nécessitent une coordination avec les observateurs pour un impact maximal. Un champ de bataille véritablement dynamique est désormais une réalité, avec des bâtiments qui s’effondrent et des arbres qui chutent. Les frappes de mortier, les tirs de roquettes d’hélicoptères et les combats de véhicules remodèlent l’environnement !

Nouveau scénario solo : Élimination

Une toute nouvelle mission solo place les joueurs dans la peau d’un agent des forces spéciales américaines chargé d’éliminer un officier soviétique de haut rang à Régina. Tir à distance, embuscade explosive ou infiltration rapprochée avec un silencieux : la mission offre différentes possibilités menant à la réussite.

Améliorations supplémentaires & systèmes de jeu révisés