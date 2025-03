Première bande-annonce de gameplay pour DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE

Partager Facebook

Au cours du Nintendo Direct, SQUARE ENIX a dévoilé une nouvelle bande-anonce de gameplay pour DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, la suite chronologique du jeu DRAGON QUEST III HD-2D Remake sorti l’année dernière et encensé par la critique. Cet opus regroupe les remakes de DRAGON QUEST I et DRAGON QUEST II, offrant aux joueurs la possibilité de découvrir ces RPG légendaires pour la toute première fois sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Windows en 2025.

La nouvelle bande-annonce montre les premières images de gameplay de cet opus, dans lequel les joueurs incarnent les descendants d’Elric, le héros légendaire dont l’héritage se transmet de génération en génération au fil des jeux. Les évènements de DRAGON QUEST III HD-2D Remake, sorti l’année dernière, se déroulent avant ceux de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. Les joueurs peuvent donc poursuivre leur aventure au fil de ces jeux et ainsi terminer la célèbre Trilogie d’Elric, ou aborder cette compilation comme une aventure indépendante.