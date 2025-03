De nouvelles informations sur Légendes Pokémon : Z-A dévoilées lors du Nintendo Direct

Partager Facebook

À la nuit tombée, une zone de combat délimitée par une barrière holographique rouge de pointe apparaît quelque part à Illumis. À l’intérieur, plusieurs Dresseurs et Dresseuses s’affrontent jusqu’au matin dans le cadre du Royale Z-A : une intense compétition dont le but est de monter du rang Z jusqu’au rang A en remportant des combats Pokémon. Seuls les individus les plus puissants pourront atteindre ce rang ultime et peut-être voir exaucer un de leurs vœux. En participant au Royal Z-A, vous croiserez d’autres compétiteurs et compétitrices qui mettront vos talents à l’épreuve, comme Boro ou Cety.

Le jour, vous pourrez explorer les zones sauvages et y attraper des Pokémon à entraîner pour vos combats nocturnes. Dans les zones de combat, le timing et la stratégie seront les clés de la victoire. Réussir une attaque surprise pourra vous donner un avantage considérable, et la fuite sera parfois nécessaire face aux Dresseurs et Dresseuses de rang plus élevé que le vôtre. Pour progresser dans le Royale Z-A, vous devrez profiter pleinement de vos journées et de vos soirées, afin de renforcer votre équipe et la préparer à relever tous les défis qui vous attendent à Illumis.

Légendes Pokémon : Z-A sortira sur les consoles de la famille Nintendo Switch fin 2025.